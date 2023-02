Iraola: "El Sevilla te obliga a estar muy lúcido, exige mucho tácticamente"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que llegan con "ganas" al partido frente al Sevilla, un rival que "tácticamente te exige mucho" y ante el que deben estar "lúcidos".

El Rayo Vallecano afronta el partido contra el Sevilla tras sumar diez de los últimos quince puntos que le han permitido pasar las dos últimas semanas en puestos europeos.

"La semana ha sido buena a nivel de entrenamientos. Tenemos a todos disponibles y es muy positivo. Tendré que elegir. Venimos con ganas. La sensación es que dejamos escapar una oportunidad buena en el Coliseum, pero ya estamos pensando en el Sevilla. Te da mucho trabajo porque tiene un montón de alternativas sobre todo ofensivas. Debemos intentar que luzca lo menos posible", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El Sevilla llega al partido con numerosas bajas por lesión y sanción pero reforzado anímicamente por la contundente victoria en la Liga Europa frente al PSV Eindhoven.

"Te tienes que preparar muchos escenarios. Jorge Sampaoli y su Sevilla varía mucho durante el partido el rol de los jugadores y tiene muy claro cómo quiere jugar. Hay futbolistas muy polivalentes dentro de su sistema. Tácticamente te exige muchísimo. Hay que estar lúcidos porque ataca con muchos", confesó el técnico vasco, que no quiere hablar de las opciones europeas de su equipo.

"Nosotros tratamos de sumar. El Sevilla está mucho mejor y va a acabar entre los diez primeros. Espero un partido como ante la Real o el Betis aunque confío en que estemos mejor. No creo que tengan cansancio. Están acostumbrados a este ritmo y quienes jueguen serán muy buenos. Independientemente de esto, queremos jugar a un ritmo alto porque nos gusta. En ese escenario somos mejores. Sus primeras partes son mejores que las segundas, por eso hay que tener cuidado", comentó.

"El Sevilla no creo que vaya a tener un problema. Viene en una dinámica positiva desde el parón. Me espero al Sevilla de años anteriores, el que será a partir de ahora. No es como en la primera vuelta, con las ideas sin asentar. Ahora lo tienen más claro, tienen mucho gol... Espero al Sevilla que no ganamos desde hace no sé cuántos años", apuntó.

El buen rendimiento que está teniendo el Rayo los últimos partidos está provocando que Iraola no esté realizando demasiados cambios, algo que está privando de minutos a jugadores como Radamel Falcao.

"Hasta ahora sólo hemos jugado con un delantero. De los tres, Camello nos da opciones de jugar en otras demarcaciones y el equipo se puede aprovechar. Es difícil acertar para mí. Pensamos en quién puede empezar y finalizar el partido. Hay dos que iniciarán y otros dos que finalizarán. Estamos viendo que las segundas partes se rompen mucho y tienes también muchas ocasiones de gol. Falcao también nos da en escenarios donde estemos cerca de área y ahí es diferencial. En función del partido tomamos las decisiones", manifestó.

Una de las incógnitas en la delantera es la de saber cuando Iraola optará por sacar de inicio a Raúl De Tomás, que en los últimos partidos ya ha tenido minutos en las segundas partes.

"Veo bien a Raúl y al equipo, están entrenando con ganas. Tenemos muchas alternativas en ataque y es difícil elegir. Eso a la larga será bueno para todos", comentó.