Isaac, que pudo ser héroe del Sevilla - Osasuna: "No sabe a nada"

Isaac Romero pudo ser el héroe del Sevilla-Osasuna, pero su gol, y sus buenas acciones en la primera mitad, quedaron en casi nada tras el empate en la segunda mitad de los rojillos.

Al término del partido y ante las cámaras de la televisión que tiene los derechos, el delantero lebrijano de 23 años, reconoció que "el punto no sabe a nada" debido a la delicada situación del Sevilla, ahora decimosexto, un puesto más arriba, empatado con el Celta y con un punto más que el Cádiz, decimoctavo y en puesto de descenso.

"Venimos en una mala dinámica, sobre todo de resultados, porque el equipo lo deja todo en el campo, no quiere entrar la pelota, pero bueno... poco más que añadir", comentó tras el encuentro el canterano sevillista.

Sí expresó el sentimiento del equipo. "En el vestuario siempre hablamos de que tenemos que dejarlo todo en el campo, sobre todo por la afición, que se vuelcan y están con nosotros en todos los campos, para que estén contentos y para acabar con esta mala dinámica. No queda otra que salir a por los tres puntos siempre, en cualquier campo".

No quiso opinar sobre la roja a Suso tras la revisión en el monitor del VAR. "Estaba lejos en el césped, pero viendo las imágenes se ve diferente según el plano, no puedo decir nada de eso ni en contra ni a favor. El colegiado ha decidido que es expulsión y no puedo decir nada".

Respecto a su salto en este mercado invernal desde la Segunda RFEF a la Primera División, admitió Isaac que "es un cambio grande", aunque destacó que le "está acompañando la suerte", ya que lleva cuatro tantos en sus cinco partidos con el primer equipo -dos en Liga y dos en Copa-, y está "cada vez mejor físicamente".