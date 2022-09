Januzaj: "Con 27 años, estoy en el mejor momento de mi carrera"

El quinto refuerzo del Sevilla para esta temporada ya en curso, Adnan Januzaj, ha ofrecido sus primeras impresiones como sevillista en los medios oficiales del club. "Han sido horas de estrés, pero estoy contento por poder estar aquí y disfrutar de mi fútbol aquí. He entrenado duro yo solo, en el campo y en el gimnasio todos los días, para intentar tener un buen nivel físico. Es verdad que no es lo mismo que entrenar con los compañeros, pero tienes que estar preparado porque algún equipo te puede llamar en cualquier momento y tienes que estar listo. Estaba muy tranquilo porque sé el tipo de jugador que soy y que iban a llegar ofertas. Al final estoy aquí, en un gran club con una gran afición y espero poder disfrutar de ellos muy pronto", comentó el internacional belga.

Januzaj ya sabe lo que es jugar en Nervión y contra esta afición: "Es muy duro jugar en este estadio. Lo hice el año pasado y es un rival muy fuerte, que aprieta mucho y no te deja jugar. Son buenos técnicamente en todos los sentidos y es muy difícil jugar contra el Sevilla. Un equipo que aprieta arriba y que siempre quiere atacar. Eso, para un jugador como yo es importante, tener el balón en esa zona y poder disfrutar de él".

"Soy un jugador que tiene que tener el balón (prosiguió), porque mi juego es creativo. Los aficionados, cuando entran a un estadio y pagan una entrada es para ver un espectáculo. Yo cuando era pequeño, mis jugadores favoritos eran Zidane, Riquelme o Ronaldinho, que eran los que hacían más magia en el campo. Cuando compraba una entrada era para ver a esos jugadores. Antes de los partidos cada equipo tiene su himno y cuando entraba aquí era espectacular, porque se escucha muy bien a los aficionados y eso es lo que lo hace bonito".

Haberse formado en un club de la dimensión del Manchester United no es cuestión baladí: "Me ha ayudado mucho durante mi carrera. He empezado muy joven y a veces la gente piensa que tengo más de 30 años, pero tengo solo 27. Estoy en el mejor momento de mi carrera, creo que a los 33 está el pico, y tengo que seguir trabajando y disfrutar. A los 17 años estaba jugando delante de 80.000 personas y estaba muy tranquilo, porque cuando tienes esa confianza en ti mismo de poder hacer las cosas bien, siempre te va a salir todo bien. El entrenador que me ha marcado mucho es Ferguson, porque ha creído mucho en mí y es un entrenador que no te da la oportunidad así como así, sin tener calidad y otras cosas. Es el que me dio mis primeros minutos como jugador profesional".

"Nunca he afrontado un partido con la mentalidad de salir al campo e intentar hacer las cosas mal", prosiguió. "Eso no está en la mente de ningún jugador. Si no me gustara, no jugaría al fútbol. Desde pequeño tenía balones en casa y en la calle y recuerdo que tenía que hacer pelotas con calcetines porque mi padre no me dejaba jugar en casa. Supone mucho trabajo. La gente piensa que es fácil ser futbolista, pero es duro porque hay mucho sacrificio. Me fui a Inglaterra con 15 años, a un sitio que no conoces y tienes que adaptarte. En Alemania y en España igual. Es difícil, pero tienes que estar abierto a todo".