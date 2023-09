Jesús Navas, gran novedad en el entrenamiento; Óliver Torres, baja

El Sevilla se ha ejercitado en la ciudad deportiva para preparar de forma específica el partido de este martes ante el Almería (Ramón Sánchez-Pizjuán, 19:00). En el mismo ha aparecido Jesús Navas, que dio el susto en Pamplona, donde se retiró incluso con lágrimas en los ojos, según reconoció luego Mendilibar.

Se perdió el partido el capitán del Sevilla el sábado por el recrudecimiento de sus molestias en la cadera, que ya sufriera la temporada pasada y que le repitieron en vísperas del partido aplazado en el Metropolitano. El parón lo ayudó a recuperarse y volvió a jugar, pero en El Sadar se cayó del once y todo indicaba que su dolencia podría ser de más gravedad. Sin embargo, su aparición en el entrenamiento ha despejado la incertidumbre, por ahora...

Quien no se ha ejercitado este lunes y ha sido descartado por Mendilibar para jugar este martes ha sido Óliver Torres, que fue cambiado ante el Osasuna. "Pidió el cambio, no tiene gran cosa, pero no llega para este partido, no sé si estará para el siguiente" (el viernes con el Barcelona).

En el entrenamiento, como ya hicieran en la sesión de recuperación del domingo, volvieron a aparecer Sergio Ramos, Suso y Nianzou. El central de Camas fue baja por sobrecarga en Pamplona, adonde tampoco viajó por molestias el mediapunta gaditano, mientras que el central francés sigue con su proceso de readaptación a la competición tras superar una lesión muscular que se le alargó más de lo esperado.

Así, en estos momentos el único que permanece en la enfermería es Mariano, con una microrrotura fibrilar en el aductor, aunque Mendilibar también ha descartado que tenga una lesión muscular grave. "No sé nada aún, cuando me digan que puede hacer cosas con el grupo es cuando cuento con el jugador. Está con el cuerpo médico y creo que no está tan mal como parecía", terminó confesando tras ser preguntado por el delantero.