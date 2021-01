Jesús Navas alcanza otro récord: 400 partidos en Primera División

Aleix Vidal, 50 partidos

Jesús Navas no fue el único que cumplía una cifra redonda con el triunfo en Ipurua. Aleix Vidal, que regresó a la disciplina nervionense en esta temporada 20-21 tras su paso por el Alavés el pasado curso, jugó partido quincuagésimo como sevillista en LaLiga, siendo el octavo en lo que va de campaña. El lateral derecho ampliaba así sus cifras ligueras a los once que jugó en la temporada 18-19 y a los 31 de la temporada de su llegada, la 14-15, tras la que fue traspasado al Barcelona. Aleix Vidal, además, dio su primera asistencia en esta temporada, la del 0-2 de Joan Jordán a su ex equipo.