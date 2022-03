Joan Jordán: "En la segunda parte mejoramos, pero no les hincamos el diente"

Joan Jordán y Yassine Bono analizaron la derrota ante el West Ham United en el London Stadium, reconociendo la gran decepción que supuso la eliminación en los octavos de final de la Europa League.

"El análisis es muy fácil", dijo Joan Jordán. "Estamos muy decepcionados, teníamos puesta muchísima ilusión en la competición y en este partido. Es un palo duro, creo que en la primera parte no hemos estado bien, en la segunda estuvimos mejor que ellos en momentos pero no le hemos hincado el diente y me quedo con ese sabor amargo de no haber dado un pasito más. Una decepción tremenda por nosotros y por nuestra gente".

El centrocampista catalán habló de realizar un examen de conciencia para levantarse ante lo que queda de temporada, ya con la Liga como único objetivo: "Cuando uno se cae o le dan un palo se tiene que levantar. Tenemos que mirarnos todos a la cara, levantar la cabeza, creo que hay un grupo bueno, está siendo un año difícil pero creo que el equipo tiene garra, sentimiento y fútbol".

"Lo fácil sería decir que hemos estado mal -continuó-, pero confío en mi equipo y en que vamos a levantar la cabeza para dar un paso adelante con una alegría a nuestra afición en el Sánchez-Pizjuán con el ilusionante reto de la Liga. Para seguir creciendo hay que estar ahí arriba".

Asimismo, Bono reconoció la gran decepción que supuso la éliminación: "Estamos fastidiados por la eliminación, pero entendemos que hay que seguir, tenemos que dar la cara e ir pensando en el domingo para la Liga. En general creo que el equipo jugó bien, tuvimos ocasiones para concretar, pero no pudo ser".

Según el portero internacional marroquí, el Sevilla lo intentó, sin encontrar su juego. "Llegamos al límite y no pudimos hacer nuestro juego en los últimos minutos, pero se luchó hasta el final... sentimos el apoyo de nuestra afición, se merecían más que una eliminación pero volveremos a dar la cara para que sean felices con el equipo que tienen".