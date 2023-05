Joan Jordán asume el calificativo de "burra vieja" y promete volver a "su mejor versión"

Joan Jordán reapareció en el Sevilla-Real Madrid, después de haber estado más de un mes sin jugar y de haberse perdido en ese periodo nada menos que once partidos fuera: los cuatro ante Manchester United y Juventus y los siete últimos de Liga.

Ante el Real Madrid, salió sobre la hora de juego por Rakitic, un cambio obligado para dar descanso al segundo capitán sevillista, que es uno de los titulares fijos del equipo de José Luis Mendilibar en la final de este miércoles en Budapest contra la Roma, que también perdió su partido, para el que Mourinho sacó un equipo de suplentes y apenas se llevó a Florencia (2-1) a 17 convocados.

Un símil agropecuario con lecturas dispares

Tras el encuentro, Mendilibar fue preguntado por el estado de Joan Jordán. El vizcaíno, que usa muchos símiles del mundo del agropecuario, acudió a uno que llamó mucho la atención: "Joan está como una burra vieja, quiere y no puede. Lleva un mes fuera. Pensamos que entrenando fuera del grupo haces las cosas que te dicen y después no llegas. Eso le pasa a la mayoría de los lesionados. Al Papu le pasaba igual, lleva casi dos meses entrenando sin parar y cada vez está mejor, pero al principio estaba como Jordán. Piensan que pueden... y no pueden".

Parece que al mediocampista catalán no le sentó excesivamente bien ese símil... O sí, porque lo asumió en su promesa de volver a su mejor versión al hablar de su regreso en Instagram.

"La burra vieja está muy feliz de volver y de superar las molestias. Han sido 41 días trabajando, focalizado para ayudar al equipo desde el lugar que toque. Dicho esto… vamos a lo importante: sevillistas, por todos nosotros, hagámoslo posible, nos lo merecemos! NADIE LA QUIERE COMO NOSOTROS!", escribió Joan Jordán haciendo ya directa referencia a la final de la Europa League.

El futbolista agradeció también los mensajes de apoyo y mandó algún recado para los aficionados que han vertido palabras malintencionadas... "Pd: Muchísimas gracias por los mensajes de apoyo. Prometo volver a mi mejor versión, aunque me vaya la vida en ello. Para los que critican con ganas de hacer daño, un fuerte abrazo a todos, me hacéis más fuerte".

La respuesta a un aficionado en Instagram

No quedó ahí la cosa, sino que también respondió a un aficionado que cuestionaba su rendimiento: "En el Sevilla demasiado se te ha esperado".

"Hasta 2027 como mínimo, amigo!", le replicó en la misma red social. "Pronto tendrás que tragar mi mejor versión, aquí queda dicho. Que a veces no sabéis ni un 10% de las cosas! Un fuerte abrazo!", dijo evidenciando que estaba molesto.

Los problemas en el tendón de Aquiles han tenido apartado a Joan Jordán durante un periodo clave. Mendilibar ha tirado con Fernando, Rakitic y Pape Gueye para la medular, aunque este último no puede jugar la Europa League y además fue expulsado en Elche. De ahí que ante el Madrid tuviera que anticipar los plazos Joan Jordán, recién reincorporado al grupo justo antes de la penúltima cita liguera.

Su último partido antes de la lesión fue en Mestalla, el 16 de abril, cuando fue titular. Luego se perdió once partidos hasta su reaparición.