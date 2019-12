El presidente del Sevilla, José Castro, está contento con la respuesta del equipo de Julen Lopetegui y entiende las críticas de un sector importante de la afición que exigió mucho más en el partido ante el Leganés, que los blancos ganaron este domingo por 1-0 con un gol de Diego Carlos y en el que se escucharon pitos desde la grada.

El máximo mandatario del club de Nervión ha participado en la presentación de la programación de Navidad de la cadena Ser en un acto celebrado en Utrera en el que también ha hablado sobre el pacto entre los máximos accionistas del club que anunció el consejo el pasado viernes.

"La exigencia va con el ADN del sevillista porque somos ambiciosos, queremos que el equipo juegue bien y estamos ilusionados. La afición es muy inteligente y está con el equipo. Las sensaciones son lo siguiente a buenas y estamos disfrutando con independencia de que hay partidos que no son tan buenos porque LaLiga está cada vez más igualada. Todo cuesta mucho ganarlo. Tampoco fue un drama. Más que pitos, creo que la gente demostró que no estaba de acuerdo con los últimos minutos del equipo. Pero creo que el entrenador hizo los cambios que había que hacer y había equipo para ello, porque ahora somos más rocosos y tenemos más altura. No vi una crítica dura, pero los sevillistas somos exigentes. Para mí es la mejor afición del mundo porque está cuando el equipo le necesita", ha manifestado el utrerano.

Castro fue preguntado por el partido entre el Atlético y el Barcelona jugado anoche con victoria azulgrana, lo que impidió al Sevilla ser segundo: "Me encantó el resultado porque prefiero estar a cinco puntos del Atlético que ser segundos ahora. Tenemos que mirar por estar el año que viene en Champions. Queda mucho, estamos en el camino y tenemos que remar todos en la misma dirección, porque habrá más opciones de triunfar".

Lopetegui. "Desde que llegó está demostrando sus dotes no sólo por los resultados, que es lo que más se ve, sino porque ha hecho suyo el proyecto. Hemos hecho un esfuerzo para darle la vuelta a la plantilla y el entrenador tiene que optimizar eso. Cada partido es distinto y los ha habido muy buenos. Lo que me gusta al final es ganar y si para ganar hay que ser un poco menos ofensivos, lo doy por bueno. No se puede decir que no se haya sido. Lo hemos pasado mal con algunos equipos, pero al final ganamos, que es lo que vale".

El "gran pacto" entre los accionistas mayoritarios. "Me limito a lo que he dicho en la carta y cualquier opinión que dé será en esa línea. Para eso se ha escrito, para que se entiendan los porqués. Soy respetuoso con los accionistas y son ellos los primeros que deben saber todo el día 30. Creo sin escuchar opiniones, que las ha habido, que todo aquello que sea unión será bueno, porque entre todos empujaremos aún más fuerte. Ha habido problemas durante años y se han conseguido objetivos, así que ahora con más razón. Dije que tenemos un plan a cinco años para elevar el presupuesto, tener una infraestructura acorde con el club y que nada ni nadie lo iba a parar. Lo estoy cumpliendo, porque lo tenemos muy claro".

Fichajes para enero. "Hay muchos jugadores que aún no han dado de sí lo que pueden dar. El equipo va bien y no veo necesidad de hacer cambios, sobre todo con el esfuerzo que hicimos en verano. Pero esto es fútbol y todo puede ocurrir, más aún con un director deportivo como Monchi. Seguro que hay jugadores que no han tenido muchos minutos en la primera vuelta y que pueden ser importantes en la segunda".