José María del Nido Benavente: "Así se ganan las Juntas Generales, lo que es necesario es que ganen algún partido"

José María del Nido había convocado la Junta General Extraordinaria, pero no consiguió que se aprobara ninguno de los puntos que había planteado. Éstas fueron sus valoraciones al final de la misma.

Balance de la Junta: "Hacer un balance de una junta caciquil es muy difícil. Llevo ‘solo’ 42 años largos ejerciendo como abogado. He sido secretario del Consejo de más de una centena de sociedades y jamás he visto en una Junta de una compañía mercantil una actitud más caciquil. No sólo en la limitación de hablar, los insultos desde la mesa y la privación de votos en todas las votaciones que no podían ganar. Fíjese, el único que se me ha dejado votar le ha ganado por 14.000 acciones, la propuesta de Accionistas Unidos y que cuando no se ha hecho referencia a la agrupación, han alineado ilegítimamente el voto el señor Castro y el señor Carrasco. Así se ganan las Juntas Generales. Lo que es necesario es que ganen algún partido. Tener el cuarto presupuesto de España y estar arrastrándose por España, luchando con Cádiz y Mallorca, teniendo una doble salida que sigo rezando para que el equipo no se caiga. Eso en cualquier compañía, si pierden 125 millones de euros en cuatro ejercicios. Una deuda de casi 300 millones con los fondos de CVC dispuestos, haya que aplaudir al Consejo por pagar la nómina del mes que viene… eso es lo nunca visto".

El Pacto: "A mí me gustaría que aquel que no tuviera el pacto, lo pidiera. Yo se lo doy al que me lo pida, para que lo lea. En el mejor de los casos para ellos y en la peor de las interpretaciones para mí, el 23 de diciembre de 2023 ya permitía que yo designara al presidente de la entidad por los próximos cuatro años. Fijaros dónde han llegado ya, ¿no? Oye usted, no le dejo votar porque hay conflictos de intereses. ¿En mí hay conflictos de intereses para los auditores y por eso se me priva de mi derecho al voto? ¿Y tú que no tienes auditores en la compañía mercantil y que no quieres que se nombre en este no tienes conflictos de intereses?".

¿Cuándo va a ser usted presidente?: "Cuando me dejen. Si es por voluntad de la mesa no lo voy a ser en la vida. No me dejan votar. Lo que hace falta es que después de esta Junta General y de todas las irregularidades, porque yo no he visto en mi vida una Junta en la que se cometan más cacicadas, yo espero que los tribunales... en derecho hay que tener razón, saberla pedir y que a uno se la quieran dar. La razón la tenemos. Ahora que los abogados que se apliquen para saberla pedir y los tribunales que nos la quieran dar. Le voy a hacer una reflexión en voz alta. Yo no soy sevillista normal. Si yo fuera un sevillista normal, me limitaba a sacar mis cuatro abonos para mi mujer y mis dos hijos pequeños, los más caros que hay en el estadio, y coger la friolera de 125 millones de euros que me dan por las acciones. Luego, un poquito más que los demás, soy. Yo necesito al Sevilla porque forma parte de mi vida, pero desgraciadamente para mí, hoy el Sevilla me necesita a mí. La deriva en la que estamos... hay motivos para decir que la entidad se puede ir a pique de verdad en los próximos años. Por supuesto, estamos hablando de que nos quedamos este año en Primera División, si no apaga y vámonos. Con los números actuales del Sevilla Fútbol Club, en cualquier compañía mercantil, a los administradores no los echan a guantadas, los echan a palos".

El hijo: "Lo paso mal. No, mentira, muy mal. Fatal. Yo tengo seis hijos. Imagínese usted cómo llevo yo el tema. Yo soy padre desde que tengo 20 años, de éste (Del Nido Carrasco) precisamente, así que... llevo 46 años de padre, que es lo que tiene el niño".

¿Piensa usted mañana denunciar?: "Los primeros que han visto la forma de celebrar la Junta General, la privación del derecho de voto, la ilegal alineación del voto... han sido ustedes. Una demanda no es un huevo que se echa a freír, tardará unos días. Lo que sí es evidente es que vamos a actuar con toda la contundencia que sea posible".

Sueldo consejeros: "Cuando se utiliza la demagogia y la mentira desde la mesa, muchas veces puede ser una verdad. En los últimos doce meses, el Consejo se ha reunido ocho veces. Tengo las fechas y las faltas de asistencia de los consejeros. Que hayan consejeros, como el vicepresidente Carrión, que cobre más de 60.000 euros por hora de trabajo con los resultados que tenemos... La señora Carolina Alés cobra 36.000 euros por hora de trabajo... si se le puede llamar hora de trabajo acudir al Consejo y no abrir la boca. El señor De la Cerda no conoce si el timbre de voz de doña Carolina Alés es agudo o no. Señor Guijarro, que debe tener una actividad empresarial impresionante porque hay ocho Consejos en un año y va a cuatro, y cobra como por Sevillistas de Nervion S.A. y cobra como consejero de la entidad. Y tiene la poca vergúenza de decir que agradece a los consejeros la reducción del salario en un 5%... ¡el único que se lo ha reducido ha sido éste (Enrique de la Cerda)!".

Fuerza para trabajar: "Yo no puedo lanzar un mensaje de optimismo, no puedo controlar la situación, ni tengo una varita como si fuese el mago Del Nido. No puedo decir que Manolito Pérez de '6', que vale 200.000 euros, va a valer 200 millones. Yo puedo decir que con la fuerza que aún tengo, con la capacidad que he demostrado y el empuje que le puedo dar a la entidad, lo tendría 365 días al año sin dormir".

Errores de Víctor Orta: "Señores, la situación en la que estamos, vamos a buscar gente con experiencia, no niños que nos den plusvalías. Eso lo buscamos cuando estemos asentados. Víctor Orta tiene que fichar jugadores que jueguen partidos... y entrenadores que ganen partidos".

Preocupación: "El sevillista que no esté preocupado con la deriva financiera y económica, además de deportiva, del Sevilla actual… Hace seis meses os dijo que rezarais, no me equivoqué mucho. Yo que rezo por las noches, antes pedía por la salud, ahora cuando termino, le pido por el Sevilla, que gane algún punto por Dios".

Sevillista no normal: "Le voy a hacer una reflexión en voz alta. No soy sevillista normal, si lo fuese, me limitaría a sacar mis cuatro abonos, los más caros del estadio, gastarme 11.500 euros al año y coger 125 millones que me dan por mis acciones. Un poquito más que los demás soy, necesito al Sevilla porque es parte de mi vida, pero desgraciadamente hoy el Sevilla me necesita a mí. Hay motivos para decir que la entidad se puede ir a pique de verdad en los próximos años, hablando que nos quedamos en Primera, sino apaga y vámonos, sino habrá que hacer una revolución societaria. Con los números actuales, en cualquier compañía, a los administradores no lo echan a guantás, sino a palos. Pregúntale a cualquiera. ¿Usted cree que si Inditex o Santander pierden dinero el CEO sigue al mando?

Filtraciones: "No he filtrado nada que no se conociera públicamente. Lo que no considero de recibo es pedir un aplauso por las condiciones del crédito y no decirlas".

Superliga: "Para ir a la Superliga tienen que invitarte, quedando el 14 no te invitan. No sé lo que haría yo, pero el Sevilla tiene 0% de ir a la Superliga. Eso invitan a los mejores, nosotros estamos luchando con el Cádiz y con el Celta por no bajar, también nos podría haber echado una manita el Betis ayer".