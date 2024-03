Del Nido Carrasco: "Quiero el consenso, pero mi padre debe salir de la garra de los americanos"

José María del Nido Carrasco analizaba, ya con las pulsaciones desaceleradas, lo sucedido en la Junta General Extraordinaria del Sevilla, tras otro agrio enfrentamiento con su padre y ex presidente de la entidad, José María del Nido Benavente. "Hemos llegado a una Junta con estabilidad tanto social como financiera, celebrarla nunca viene bien, pero hemos hecho que transcurra por el cauce de la legalidad por el bien del Sevilla Fútbol Club".

Pronto arremetió contra Del Nido Benavente: "El 99 de los datos económicos que se han vertido aquí contra nosotros no son reales, y lo que se hace es aprovechar un traspiés para generar una situación de inestabilidad, y aquí lo que ocurre es que entre José María del Nido Benavente y 777 Partners, uno tiene prisa por que no se le vaya el otro, y el otro tiene prisa por que no se le vaya el uno".

El máximo dirigente del Sevilla insistió en que la Junta se desarrolló "aplicando la legalidad y por los cauces del respeto, aunque celebrar una cada tres meses no es bueno para el Sevilla. Para un hijo no es agradable, pero había que preservar, ante todo, que transcurriera todo por los cauces del respeto".

Fue más allá en su ruptura con su padre: "Había que elegir entre las cosas que no estaban bien y perjudicaban al Sevilla y las cosas que estaban bien y no perjudicaban al Sevilla, hice lo segundo y ha tenido un coste emocional, pero ha sido por el bien del club, que es lo único importante".

"Llevo casi 17 años en el Sevilla y en los últimos 15 meses se han celebrado ya cuatro juntas. Pero yo, desde que acabe de hablar con ustedes, me pondré a trabajar para regenerar el proyecto deportivamente. A los pocos días de llegar yo a la presidencia, ya estaba recibiendo el comunicado de una nueva junta, ya estaba metiendo palos en las ruedas", prosiguió.

Sobre las palabras de Del Nido Benavente, sobre que su hijo no era merecedor de llevar el apellido Del Nido, aunque sí el de Carrasco, el presidente comentó: "Me siento muy orgulloso de ser Carrasco, es el apellido de mi madre. Y ya se podría aprender mi fecha de nacimiento, tengo 45 años, no 46...".

"Le he tendido la mano 50 veces, me gustaría el mayor consenso posible, pero para eso mi padre tiene que salir de la garra de los americanos. Ha presentado tropecientos pleitos y estamos aquí, sólo digo Sevilla, Sevilla y Sevilla. Firmamos un pacto para mínimo ocho años y a los pocos minutos ya quería echarlo abajo, que haya la mayor unidad es lo que me gustaría por bien del Sevilla, no el mío", zanjó sobre la Junta.

También habló del enganchón entre Quique Flores y En-Nesiry el día del Celta: "Lo que pasó entre Quique y Youssef son cosas naturales que pasan, es un pique que siempre queda en el vestuario, como debe ser. Soy un gestor del vestuario y eso pasa a veces y queda ahí".

Para acabar, el discurso habitual: "Confío en Quique al cien por cien y también en la plantilla, tenemos el mejor cuerpo técnico. Ahora Getafe, Getafe y Getafe".