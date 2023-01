La mano de Del Nido a Castro o la tardía vía política

Pero fue un ofrecimiento con condiciones, con una amenaza judicial, otra más, que esta vez no sería por lo criminal, no sería otra querella como la que fue archivada tras la Junta de 2021 , sino por lo mercantil. "Si en los próximos días, cuatro, seis, ocho... diez, no llegamos, a nosotros no se nos ha aceptado ese guante que nosotros lanzamos, sobre esa base de la Junta General, para que lleguemos a un acuerdo, nosotros iniciaremos las acciones judiciales en la que ya están trabajando los abogados para revertir judicialmente esta situación . Si es así, será judicialmente cesado el consejo de administración", dijo, dejando caer que lo que impugnará será la votación de los puntos 10 y 13 , el cese del consejo y la acción social de responsabilidad, en los que no pudo votar con sus 25.950 acciones por tenerlas agrupadas desde 2018.

Un estadio con el apoyo de los Americanos

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hace tiempo que se convirtió en un arma arrojadiza en la guerra accionarial del Sevilla. Si en su discurso para presentar el informe del ejercicio anual José Castro habló de una reforma integral para un estadio de 53.000 espectadores, José María del Nido se explayó sobre el asunto y habló de uno de 65 ó 70.000 espectadores, un estadio para el que contaría con la “experiencia” en grandes patrocinios de los Americanos, a los que siempre llamó por el nombre de la sociedad que está tras Sevillistas Unidos 2020.

“777 Partners no tiene intención ahora mismo de vender su participación en la sociedad. ¿De futuro? Es posible, pero yo lo que querría es sacar lo positivo de ese capital que yo no he traído al Sevilla Fútbol Club y que yo me he encontrado con él. Vamos a intentar rentabilizarlo, vamos a intentar que colabore con el Sevilla, que aporte, que ya iba a aportar en reciente fecha con los distintos equipos de los que son dueños en el mundo y vamos a intentar que nos abran mercados que no teníamos abiertos, como es el mercado del merchandising, del patrocinio... A lo mejor nos dan un patrocinador que da no sé cuantos millones de euros que permite tirar el Ramón Sánchez-Pizjuán y hacer uno nuevo y a lo mejor se llama Manolito Sánchez-Pizjuán, ¿por qué no?”

Ese asunto sustancial de la solicitada por la afición reforma del Ramón Sánchez-Pizjuán lo abordó así Del Nido. “Hay que reformar el actual Sánchez-Pizjuán, que hay un proyecto que yo dejé haciendo el tercer anillo y curbriéndolo entero, no nos permitiría hacer el estadio del futuro. Tenemos que optimizar el estadio y para ello hay que vaciarlo por dentro, y sacar los accesos a las gradas altas por fuera. Tenemos que darle un uso de 365 días al año, para darle una adecuada rentabilidad, y no sólo abrirlo 25 ó 30 días al año. Por eso hay que hacerlo nuevo, yéndonos a la Cartuja si nos lo permiten o utilizando algunas gradas mientras se reforman las otras. Ese estadio tiene que ser moderno, con 65 ó 70.000 localidades y además tendría que tener 25 ó 30.000 metros cuadrados de uso comercial”.