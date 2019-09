Julen Lopetegui, criticado toda la semana, hizo una buena lectura de un partido difícil que además se le complicó al inicio. A base de intensidad y de ser inteligente generando superioridades allá donde interesaba en cada momento, superó en algunas fases casi por completo a una Real Sociedad que llegaba como un rival crecido y en racha y con mucho talento de tres cuartos de campo hacia delante.

Con Nolito, con Banega y con Óliver Torres, el Sevilla buscó dominar el juego por dentro y que surtieran efecto las oleadas de Reguilón por la izquierda y sus asociaciones con el sanluqueño, hasta que no se demuestre lo contrario el jugador que mejor entiende su juego. El Sevilla ahogó a base de posesión a la Real Sociedad, que después se encontró con que Lopetegui explotaría los pasillos exteriores poniendo el candado con un cambio de esquema hacia un 1-4-4-2 en el que las basculaciones defensivas eran casi perfectas. Eso sí, hasta que Portu salió para crear incertidumbre.

Defensa

El eje central cambió de fisonomía en su totalidad y eso requiere un tiempo hasta el acoplamiento. Con la entrada de Koundé, Diego Carlos cambió su perfil y lo notó en una primera mitad en la que no estuvo cómodo. De hecho, una salida de balón defectuosa provocó la pérdida de Reguilón con un pase fuerte y muy forzado. Además, tanto Koundé como él generaban desequilibrios al no medir ciertas salidas que no acabaron en peligro real.

Después el sistema defensivo se hizo más fuerte, sobre todo a raíz del empate, y ya no sufriría más hasta la salida de Portu, que se metió entre líneas y generó espacios que llevaron suspense al final. Antes, el Sevilla había cerrado con Banega primero y el Mudo después acompañando a De Jong un bloque que iba a la primera línea de presión con dos puntas y que por detrás cerraba con dos líneas de cuatro que cuidaba que Odegaard no filtrara balones por dentro.

Ataque

La elección de Nolito, que llegó a sorprender, y la idea de dejar a Joan Jordán fuera (más todavía) a cambio de más posesión lograba dos situaciones a la vez: una, defender con balón generando superioridades por dentro, y dos, evitar que la Real se soltase en uno de sus fuertes, las transiciones y los pases interiores.

De Jong parecía una isla, pero estaba y Reguilón y Ocampos buscaban un pasillo que al final acabarían encontrando. Llegó un momento que el Sevilla se decidiría a matar el partido por los canales de fuera provocando unos contra uno con Zaldua y Monreal y fue en la segunda mitad. El 2-1 se inició en la banda de Reguilón y acabó en la de Ocampos con una gran jugada del argentino y el 3-1 se gestó en otra internada de Pozo.

Virtudes

Intensidad e inteligencia táctica.

Talón de Aquiles

El eje de la zaga necesita reajustes.