Lopetegui: "Queríamos reivindicarnos como equipo"

Satisfecho por el triunfo del Sevilla en Getafe, pero sin sacar pecho, Julen Lopetegui compadecía ante los medios de comunicación en el Coliseum. El entrenador vasco trató de rebajar el nivel de euforia tras vencer a un rival directo por los puestos europeos y ya se focaliza en el partido del jueves ante el Cluj en el Sánchez-Pizjuán.

Gran victoria: "Estamos contentos, hemos conseguido una buena victoria ante un rival complejo. El equipo quería reinvidicarse como equipo. Durante unos partidos no hemos logrado los resultados esperados. El Coliseum es un campo complejo. Anímicamente viene bien, sobre todo cuando llevamos una serie de partidos mereciendo ganar y no lo hemos hecho. Estamos contentos por los tres puntos. A veces haces las cosas bien y te falta contundencia. Hoy lo hicimos las dos cosas bien. Pero ya estamos pensando en la final del jueves, porque esto no para".

El rival: "Cada partido tiene muchas cosas. El Getafe es un gran equipo, que tiene un gran entrenador y van al límite en lo que creen. Hemos tratado de contrarrestar eso y luchar por los tres puntos. El primer gol nos ha dado seguridad. En la segunda parte había más espacio y fuimos capaces de plasmar esa superioridad en forma de goles. En el Coliseum es complejo ganar. El Getafe es un buen equipo. Lo califican de muchas maneras, yo lo califico como bueno. Tiene claro cómo atacar, cómo defender, van a muerte con su entrenador y lo desarrollan con acierto. Hemos tratado de ajustarnos al rival y lo hemos conseguido".

Los puestos Champions: "Los presupuestos no marcan goles y el Getafe está arriba por méritos propios. El año pasado se quedaron a un punto de la Liga de Campeones. Además, ganaron al Ajax. El Getafe es un equipazo y tienen todas las opciones del mundo para estar arriba. Competirá hasta el final por los objetivos".

El equipo se reivindica: "Todos estábamos tristes, a todos nos duele como al mayor de los sevillistas cada derrota. Estábamos sufriendo porque no obteníamos el premio. Sabíamos que la única manera era con trabajo. Ni antes estábamos tan mal ni ahora tan bien. Esto es largo. Hay que tener confianza en él".

El rival: "Es importante no encajar goles. Estábamos encajando con facilidad en los últimos partidos, incluso sin conceder grandes ocasiones. Sentir de nuevo esa solidez defensiva es bueno".

Un solo cambio: "Era un riesgo que asumíamos. Hicimos un buen trabajo en Cluj, mucho mejor del que la gente piensa, y queríamos darle continuidad. Pensábamos que iba a ser un partido con cierta similitud".

¿Punto de inflexión?: "Esto es muy largo y siempre hay muchos titulares. Nos viene bien ganar, y más cuando llevábamos un tiempo sin hacerlo. La confianza se genera con las victorias, no sólo con buenas actuaciones. El equipo la necesitaba. No hay un punto de inflexión, sólo hay un siguiente partido. A partir de ahí, ya estamos pensando en el siguiente partido, que será una final".

Vaclick: "Lo están mirando y esperemos que no sea nada grave. Sintió molestias en la rodilla que le impedían seguir en la segunda parte".