Decepcionado con la derrota de su equipo, pero satisfecho con la reacción mostrada en el segundo tiempo. Así ha comparecido el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, que ha analizado el duelo con el Dortmund con esas dos partes bien diferenciadas. "Nos castigaron los errores del primer tiempo", ha indicado el técnico sevillista, que también ha apuntado al listón arbitral como una de las claves del encuentro.

Es un resultado negativo, no es el que queríamos, han sido contundentes. Nos han castigado los errores de la primera parte. Luego hemos merecido el empate, algún gol mas. En el primer tiempo nos han castigado cada vez que han llegado, eso habla de la calidad que tiene arriba. No hemos estado al nivel", ha dicho Lopetegui, que sí ha valorado la reacción de su equipo tras el descanso, lo que alimenta el sueño para la vuelta: "En la segunda parte, con el riesgo que tenía de jugar ante un equipo con esa potencia y calidad, hemos hecho un buen trabajo. Hemos apretado mejor, hemos cambiado cosas y hemos estado por encima. Ha sido un castigo grande perder este partido. El esfuerzo de los chicos ha sido excepcional después del 1-3. Nos quedamos con las cosas positivas, con la mentalidad de los chicos. Me dicen que ha sido penalti la última, yo no lo he podido ver. Nos quedamos con mal sabor de boca. Superamos el momento malo del partido e iremos Alemania con la ambición d e ganar allí, sin duda".

Ha continuado Lopetegui analizando esos errores de su equipo. "El primer gol ha sido un saque de banda que no hemos defendido bien. Les hemos permitido correr lo mejor que hacen ellos. No hemos estado bien en los ajustes. Ellos castigan mucho las pérdidas. Hay que finalizar las acciones y no dejarles correr. Ha sido un castigo excesivo. La idea luego era de salir a ganar la segunda parte, lo hemos hecho y con sensaciones buenas. Nos hemos metido en el nivel del árbitro, que era muy alto. También hay que saber adaptarse a eso rápido y deberíamos haber hecho alguna falta más. Europa es diferente. En la segunda parte buscábamos ser capaces de evitar sus transiciones, jugar por fuera y acabar con centros. Había que apretar mejor y lo hemos hecho", ha señalado el técnico vasco, que ha dejado un último mensaje positivo: "El partido ha terminado así, pero quedan 90 minutos. Vamos a viajar seguro, y con ganas de ganar el partido".