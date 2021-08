Lopetegui: "El empate me sabe a poco, hemos hecho méritos para ganar"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostraba serio y comedido a la hora de analizar el empate de los suyos contra el Elche, aunque el técnico no aparentaba estar muy satisfecho con el resultado final. "Hemos hecho un buen partido, pero se nos han escapado dos puntos en un momento de desconexión en la primera parte, fueron dos o tres córners seguidos y podíamos haber evitado esa situación y no ha sido así y en un desajuste defensivo se nos han escapado los dos puntos. Luego, en la segunda parte, a raíz del empate, hemos sido superiores, tuvimos ocasiones, pero no lo hemos hecho y cuando no aciertas con la portería rival, pues se escapan puntos".

A la hora de analizar el juego desarrollado por ambos equipos, Lopetegui consideraba que "hemos tenido una ocasión muy clara de Óscar, que va al palo, buenas situaciones, pero ellos nos han marcado ese gol. Pero el equipo ha reaccionado y hemos hecho una buena segunda parte, suficiente para haber ganado el partido. Nosotros hemos tenido diferentes ocasiones de marcar, ellos no nos han tirado, pero no hemos marcado y nos llevamos un punto, es lo que hay".

Se le preguntaba en los medios oficiales por el debut de Delaney con la camiseta sevillista y Lopetegui consideraba que "no ha sido un partido fácil, el campo no estaba bien, se levantaba mucho y ha estado muy riguroso y nos ha ayudado en el tramo final del partido. No se ha equivocado nunca".

Otra cuestión, partidos internacionales y la Liga se detiene durante un par de semana, pero Lopetegui se adapta a las circunstancias sin más. "El parón es lo que toca, vamos a cruzar los dedos y a ver qué sucede con los chicos de las selecciones, con todo este lío que está montado. Esperamos que lleguen en condiciones para hacer frente al calendario y ésa es una de las primeras responsabilidades de quien organiza el fútbol a nivel mundial. Si no es así, pues trabajaremos con lo que tenemos".