Lopetegui: "Los tres puntos son merecidos"

Satisfecho por el triunfo, en un partido igualado y decidido al final con un cabezazo de En-Nesyri, Julen Lopetegui destacó el valor de una "gran victoria" ante un buen rival que tuvo poca ocasiones, pese a su gran batería ofensiva, y destacó la dureza de su grupo de Champions y que le "duele" no estar en el banquillo del Camp Nou por una expulsión que consideró rigurosa.

"Los triunfos siempre son importantes y hay que darle su valor, sobre todo victorias como ésta ante el Levante, un buen equipo al que hemos minimizado en su parcela ofensiva. Tuvimos muchas ocasiones de gol en la primera parte y en la segunda afortunadamente, teniendo menos, acertamos al final con un gol que nos dio tres puntos trabajados y merecidos", indicó el técnico nervionense, "contento" por el tanto de un En-Nesyri que encontró el premio a su trabajo: "Estará contento con su gol, como todos, porque nos dio tres puntos. Trabaja muy bien y el gol a veces va por rachas en los delanteros, pero siempre le exigimos a nuestros jugadores el esfuerzo y el trabajo, y en eso no falla".

"La primera tarjeta amarilla la merecía, pero la segunda no; dije algo demasiado tibio"

Sobre su expulsión, Lopetegui cree que "el juez de línea consideró que debía decirle a Estrada Fernández", por que el tiene "un gran respeto", "que merecía la segunda amarilla por decirle algo tibio y sin malos modos. La primera amonestación me la merecía, pero la segunda no. Me duele, porque tenemos que entendernos todos un poquito. No ha habido faltas de respeto y estamos todos con las pulsaciones muy altas, pero tengo que aceparlo y mejorar, porque la primera tarjeta la merecí y si pido a mis jugadores que se contengan yo también tengo que hacerlo", explicó el vasco, que no podrá sentarse en el banquillo del Camp Nou la próxima jornada y eso "duele".

Sobre el grupo de la Liga de Campeones, cuyo sorteo lo encuadró junto al Chelsea, el Rennes y el Krasnodar, indicó: "Cualquier grupo de Champions es durísimo porque están los mejores equipos. Tenemos un grupo complicado, exigente y duro, como todos. El Krasnodar está en crecimiento, Renenes fue segundo en Francia y del Chelsea no hay nada que decir que no se sepa. Ya analizaré a los rivales más adelante, pero tenemos claro que es un grupo que nos exigirá mucho".

Por último, cuestionado ya sobre su próximo contrincante, señaló que es "un equipo renovado con un grandísimo entrenador". "Tenemos mucho respeto, claro, pero miedo nunca".