Lopetegui: "Estoy seguro, este año vamos a dar muchas alegrías a nuestra afición"

Ilusión, alegría, más ilusión... mejor momento de la historia... Julen Lopetegui abundó en conceptos positivos para contrarrestar las preguntas de tono más crítico o ese estado de ánimo alicaído o decepcionado que reina en gran parte de la afición sevillista. ¿El momento más difícil desde que está en Sevilla?, le preguntó directamente un periodista. "Lo más complicado es siempre lo que queda por hacer, lo hecho, hecho está, dejando al equipo en el mejor momento de su historia, como dijo ayer el presidente, poniendo al equipo en esos tres bombos de la Champions. Y estamos seguros de que este año vamos a dar muchas alegrías a nuestra afición en las competiciones en las que estamos, insisto".

De entrada un buen augurio. "El año acaba de comenzar y lógicamente todos tenemos esa visión y esa ilusión. Y lo que nos toca es trabajar y lo que más cerca tenemos es mañana tratar de conseguir los tres puntos ante un buen equipo", dijo en referencia al Almería.

La batería de preguntas en ese tono incómodo continuó. El periodista en este caso apenas transmite la tremenda carga negativa que hay en gran parte de la afición. Por ejemplo, sobre esa idea extendida de que el Sevilla de Lopetegui aburre... "Yo no juzgo opiniones. Lo que tratamos de hacer es trabajar y poner el foco en las competiciones que tenemos, lo que está bajo nuestro control. Trabajamos siempre para mejorar en todos los aspectos, tenemos un margen de mejora importante. Debemos mejorar en muchas cosas como todos los equipos de Primera División. Y estamos en ello.

Pero, ¿cómo se toma esas críticas al juego, a su ideario, después de tres años en el Sevilla? "No estamos centrados en trabajar por lo que digan aquí o digan allí, ni para bien ni para mal. En el fútbol nosotros trabajamos para lo que está bajo nuestro control y estamos centrados en los objetivos que tenemos, en ganar mañana en Almería, tratando de hacer un gran partido ante un buen rival".

Otra cuestión, y esta está planteada desde dentro, tras lo que dijeron Fernando y Rekik de que el Sevilla mejora si aprieta más arriba... "El Sevilla casi siempre trata de apretar muy arriba, siempre que entendemos que tenemos que apretar arriba al rival. Eso lo hacemos, de diez veces, nueve con nueve. Una cosa es lo que a veces quieres y otra que lo consigas, porque los rivales también juegan. Pero creo que somos un equipo que aprieta muy arriba, no arriba, muy arriba, en casi todos los partidos".

Bueno, hay quien opina distinto. Y también hay quien no deja de criticar a Lopetegui. ¿Cómo lleva esas constantes críticas, recrudecidas en este inicio de temporada? "Yo lo llevo todo con naturalidad, y poniendo el foco en lo que está en mi gestión y bajo nuestro control, que es el trabajo diario. Es lo que llevamos haciendo tres años y lo que seguiremos haciendo, que es intentar mejorar el equipo, tratar de hacer frente a los retos tan magníficos que tenemos, de consolidar al equipo. Los mercados no han cerrado, siempre hablamos de que el periplo veraniego es complejo para todos los equipos. Y a partir de ahí tratar de crecer, de mejorar y no hay otra".

Estado anímico del Sevilla: "El equipo está con ilusión. Es la Liga, es una competición muy larga, una maratón de 38 partidos. Los momentos de forma se van a ir igualando y habrá momentos mejores y peores. Y las notas de la Liga no son en octubre, en noviembre o en enero, son en mayo y hay que trabajar mucho para que en mayo sigan siendo sobresalientes como en los tres últimos años. No tengo ninguna duda de que así va a ser. Igual que la Champions se va a jugar la clasificación entre septiembre y octubre, la Liga es una competición de 10 meses".

Ejemplo del Almería-Real Madrid: "El equipo está con la ilusión de conseguir esa victoria que queremos, en un campo complejo como es el del Almería, un equipo con calidad y argumentos, como todos los de Primera División. En ese escenario el campeón de la Liga y la Champions no lo pasó bien hace 15 días. Y eso nos lleva a estar preparados para competir en el partido de mañana".

La dinámica del recién ascendido: Ha mostrado en estos dos partidos que es un buen equipo, un equipo competitivo, con el bagaje de estar compitiendo todos juntos un año más, como pasa con los equipos que ascienden. Tenemos que trabajar y competir bien para tratar de conseguir los tres puntos, que es lo que queremos”.

Definición del Almería: "Es un equipo muy bien organizado, bien estructurado, creo que con puntas muy interesantes y de calidad, con centrocampistas fuertes y de buen pie y con una línea de cinco, aunque también pueden jugar con línea de cuatro, muy consolidada. Es un equipo con argumentos importantes que tenemos que contrarrestar para imponer nuestros argumentos haciendo un buen partido para superar a un rival que nos lo va a poner difícil. Pero vamos con la ilusión de conseguir los tres puntos".

Un rival organizado y con físico: El equipo que espero es un equipo bien organizado, con muy buen físico, con velocidad, con jugadores con talento. Tiene argumentos para poner en dificultades al Real Madrid. Y en el último partido en Elche también. Es el partido que espero y es el que vamos a intentar superar con argumentos, que los tenemos también, para tratar de conseguir los tres puntos, que nos hace muchísima ilusión".