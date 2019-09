Lopetegui: "El único camino es el día a día"

Julen Lopetegui pasó este mediodía por los micrófonos de la cadena COPE para repasar la actualidad de su equipo. El entrenador del Sevilla esquivó las preguntas referentes a los objetivos de la temporada, señalando que para "responder a la ambición" que hay en el grupo, "el único camino es el día a día". En esta misma línea, el guipuzcoano sorteó las cuestiones sobre el enfrentamiento del 22 de septiembre ante su ex equipo, el Real Madrid, asegurando que sólo piensa en su próximo rival, el Alavés. Además, pese al mensaje de autocrítica dado hace poco por Monchi, Lopetegui y su cuerpo técnico están "tranquilos y satisfechos" con cómo ha quedado configurada la plantilla.

Buen inicio de Liga

"Evidentemente hemos arrancado bien la temporada. Pero sólamente es el arranque, las ligas tienen 38 jornadas y son como una maratón, una carrera a largo plazo. Simplemente tenemos un camino que hay que seguir. Estamos en un momento en el que todos los equipos tenemos un margen de mejora muy importante".

Chicharito

"En esa posición entendíamos que necesitábamos un jugador más, porque las temporadas son muy largas. Y de aquí a Navidades vamos a jugar jueves y domingo sin parar. Nos parecía una opción interesante y él mostró un gran interés en venir. No ha podido entrenar todavía con nosotros por el parón, pero trataremos que se adapte lo antes posible".

La autocrítica de Monchi

"En ese momento quiso mostrar la autoexigencia que él tiene, esas ganas de seguir superándose. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero creo que están muy bien hechas".

"Ha sido un verano movido para todos, sobre todo para Monchi. Ha habido muchas salidas y muchas entradas. En algunos casos, salidas de jugadores que han rendido a un nivel excelente, pero que por circunstancias diferentes han salido. Pero creo que el club con una gran celeridad ha tratado de buscar soluciones en el mercado y de que tengamos a nuestra disposición cuanto antes al mayor número de jugadores posibles. Y estamos tranquilos y satisfechos".

"Monchi y yo nos llamamos mucho, lógicamente, porque es nuestro trabajo. En el tiempo de mercado, pero ahora también, tiene que existir una comunicación fluida entre nosotros".

Metas

"Hablar de objetivos prioritarios a largo plazo… Para que esa ambición tenga respuesta, el único camino es el día a día. Cuando vengan los días malos levantarnos al día siguiente y trabajar para que sea mejor y darle la vuelta a la situación. Y cuando vengan los días buenos, saber que lo que has hecho no te ayuda para nada".

"Cada partido va a ser una conquista. Cada semana es una oportunidad para crecer y conseguir los tres puntos. Nuestra idea es centrarnos en el día a día. Es lo único que te da pábulo a llegar a eso. No hay nada más ambicioso que tener la idea clara de querer ganar cada partido. Eso es lo que te lleva a cumplir todos los objetivos. A partir de ahí haremos cuenta más adelante".

Un equipo versátil

"Queremos que el equipo tenga un ritmo alto en todos los partidos. A veces lo conseguiremos y otras veces no, porque el rival también juega. Pero estamos en un momento en el que todos los equipos queremos dominar todos los aspectos del juego. Tenemos que saber entender los momentos del juego".

"Siempre vamos a partir de la misma idea, pero no soy un obseso de tener más la pelota o no. A veces el camino es de una manera y hay rivales que tienen más hábito de tener la pelota. Todos los partidos tienen matices".

Nolito

"Ha sido titular hasta ahora, es cierto. Indiscutible no hay nadie. Ni el que os está hablando. Pero es cierto que Nolito ha hecho lo que un jugador tiene que hacer, que es entrenar bien y convencer al cuerpo técnico con su trabajo. Esto ha sido sólo el inicio de temporada y tiene que seguir así porque la competencia es alta".

Dabbur

"El despertador suena cuando suena. Llevamos solo tres jornadas, que es poco tiempo, y las plantillas hoy en día son muy amplias. Hay jugadores como él que todavía no han jugado pero van a tener su momento. Es un jugador con el que estamos contentos y que tiene que seguir trabajando para tener esa oportunidad. Es un gran profesional, un chico fantástico y seguro va a trabajar para tenerla".

Bono

"Es un portero interesante, en una edad muy buena y con una madurez suficiente. Creo que va a competir con Tomas (Vaclik) por un puesto".

Su contratación

"Cuando Monchi me vino a ver me habló del proyecto, de su idea, de lo que esperaba de un entrenador y yo le transmití lo que yo esperaba. Estábamos los dos encantados. Yo he sentido el cariño de la gente, de los sevillistas. Y lo único que toca por nuestra parte es trabajar. Que el equipo juegue bien y que tenga buenos resultados".

Papel de la afición

"Es algo ya lo sufrí como jugador y entrenador del equipo contrario y ahora es algo que tendré a mi favor. El disfrutar de la afición, del himno del Arrebato, de ese ambiente único que se genera en el Sánchez-Pizjuán. Es algo que nos tiene que ayudar en esos momentos de dificultad y de dudas. Esa energía extra, ese joker tan importante que juega el papel de la afición".

Referentes

"Todos los entrenadores somos un poco ladrones de idea. Pero no creo que haya entrenadores iguales. He tenido la suerte de tener a Johan (Cruyff) de entrenador, a Vicente Del Bosque en el Castilla. Y luego también he tenido la suerte de ser su amigo y de intentar seguir su estela. Juande Ramos también fue entrenador mío en el Rayo Vallecano. He tenido muy buenos entrenadores y luego uno trata de seguir su experiencia".

Duelo del 22 de septiembre ante el Madrid

"En esa semana hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es el Alavés-Sevilla. Cuando llegue el otro partido llegará y hablaremos de él, pero ahora mismo nos preocupa el Alavés. Un rival muy complicado que ha encajado pocos goles. Nuestra energía está puesta en ese partido".

Solidez defensiva

"Lo que queremos los entrenadores es ser capaces de atacar muchas veces y tener equilibrio. De momento creo que lo estamos consiguiendo, aunque nos sentó muy mal el empate del Celta. Pero vamos a seguir intentando atacar mucho y que nos ataquen poco".