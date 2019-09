El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha confirmado en la presentación de Chicharito Hernández que, salvo el fichaje del meta Bono y la salida de Kjaer al Atalanta, no se van a producir más operaciones en el último día del mercado. El de San Fernando ha pedido además a las instituciones futbolísticas que se iguale el tema de los plazos con respecto a otros países europeos, ya que es “una locura, con tres jornadas disputadas, que estemos todavía preguntando si va a haber mas fichajes cuando en Inglaterra se cierra tres días antes del inicio de Liga. Hay que buscar una solución”, advirtió.

Monchi confirmó que “con Bono terminaría la planificación, la confección de la plantilla y tres meses arduos de trabajo”. El gaditano cree que el trabajo realizado verá sus frutos en la competición, aunque hace autocrítica y reconoce que algo le ha quedado por cerrar: “Estoy contento, satisfecho, pero evidentemente, todo es mejorable. Como he dicho a los compañeros de Diario de Sevilla en una entrevista, fui muy agresivo en la idea, en el pensamiento. Asumo mis propios errores por no haber sabido generar las circunstancias económicas para cubrir todo lo que falta y el único culpable soy yo”.

Chicharito. “La primera vez que hablé con él, cuando terminé, llamé al entrenador y al presidente y le dije que pocas veces he visto un jugador con tanta ilusión. En 30 años en el fútbol no he visto un jugador rebajarse tanto su sueldo como lo ha hecho. Nosotros también hemos hecho un esfuerzo, pero en frío he pensado que si ha hecho eso es por la ilusión que tiene”.

La delantera. “Creo que ha quedado un ataque interesante con Dabbur, De Jong y Chicharito. De lo que se trata es de darle al entrenador las máximas posibilidades posibles. Chicharito ha hecho goles siempre, en el área es rápido, define, tiene calidad... Estoy satisfecho por cómo ha quedado la delantera. También puede echarnos una mano Munir. Creo que Lopetegui va a tener opciones”.

Dabbur. “Intento estar cercano a todos los jugadores, más con los que no juegan. Se fue el sábado con la selección y no ha habido mucho tiempo, pero no está pasando absolutamente nada con él. Leo cosas y digo, algo me he perdido. Simplemente que el míster cree que hay otro jugador que está mejor. Con todos los partidos que hay tendrá su oportunidad”

Revolución en la plantilla. “Ha sido dar una vuelta más de tuerca a la planificación. Es un complemento más a una plantilla con argumentos suficientes para aspirar a nuestro objetivos. El 90 por ciento de los jugadores que estaban en la primera lista han venido. Me quedo con un magnífico sabor de boca. Me falta algo, pero creo que soy yo el culpable. Podíamos haber hecho algo más. Dónde, no lo sé, en la foto final”.

Kjaer, al Atalanta. “Es verdad que está en Bérgamo, si se produce esa salida ya no habrá ningún movimiento más”

Sergio Rico. “Es un magnífico portero, y lo demuestra el hecho de que está en el PSG. Ojalá tenga toda la suerte del mundo, es un jugador formado aquí. No es una sorpresa porque ya llevábamos tiempo trabajando en ello”.