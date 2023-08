Lukebakio: "He jugado en todas las posiciones de la delantera, me adapto"

Orjen Nyland y Dodi Lukebakio ya piensan en sevillista. De hecho, ya están inscritos. Ofrecieron sus impresiones en el acto de presentación como el quinto y sexto fichaje de la temporada, respectivamente: "Muchas gracias por la cálida bienvenida, ya estoy aprendiendo español, lo entiendo un poco y cada día mejora", comenzó el portero noruego Nyland.

Poco tardó en salir el nombre de Bono: "Es un portero muy bueno, este club ha tenido tradicionalmente grandes porteros, tengo muchas ganas de jugar y conocer el estadio lleno de aficionados".

Asegura que llega en buena forma porque no ha dejado de trabajar fuerte tras irse del Leipzig: "La primera parte de la pretemporada estuve con el Leipzig, me vino muy bien, y luego he estado entrenando con mi propio entrenador de porteros y el de la selección. Es una oportunidad magnífica venir a España y jugar Champions, hablé con Víctor hace unas semanas y supe que era el paso correcto en mi carrera".

Trata de asimilar cuanto antes los conceptos del Sevilla de Mendilibar: "Ya hablé con el entrenador de porteros durante los entrenos, viendo vídeos... Hemos analizado cómo juegan aquí y cómo juego yo, tengo que adaptarme y trabajaremos para que todo salga bien. El año pasado fue complicado para el Sevilla, pero al final lograron la Europa League, nosotros también queremos conseguir títulos, ya gané la Copa el año pasado en Alemania".

Lukebakio, por su parte, afirma que conoce la Liga de seguirla por televisión: "Es cierto que es una nueva liga para mí, pero la he seguido y es un campeonato muy atractivo, tengo muchas ganas de jugar.

Jugó un partido de Champions en Nervión con el Wolfsburgo: "Tengo un buen recuerdo del estadio cuando vine, es uno de los mejores estadios que he visto. Llego con ambición y ganas de empezar, cuando llegas y ves la sala de trofeos sabes que es un equipo que aspira a títulos".

Parece que Mendilibar lo quiere sobre todo para el extremo izquierdo, a pierna natural: "He jugado en todas las posiciones de arriba, mucho como extremo derecho, también como delantero, pero la idea es ayudar al entrenador, él tiene una idea y me tengo que adaptar a eso".

Se le recuerda que llevará un dorsal muy simbólico para un delantero sevillista, el 12 de Kanouté: "No me gusta compararme con otros jugadores, tengo que escribir mi propia historia".