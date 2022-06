Luuk de Jong alarga su salida

El delantero del Sevilla Luuk de Jong, cedido la pasada campaña en el Barcelona y con contrato en vigor en la entidad de Nervión hasta junio de 2023, ha rechazado definitivamente recalar en el Toluca mexicano. Según ha confirmado el presidente del club azteca, el neerlandés ha comunicado al Toluca que no aceptará la oferta que le ha presentado.

Francisco Suinaga, máximo mandatario del Toluca, ha confirmado además que su club había llegado a un acuerdo con el Sevilla en las cantidades del traspaso del jugador, que podrían rondar los 5 millones de euros.

Ignacio Ambriz "Luuk de Jong era una de las posibilidades y se había acercado, pero no hubo arreglo al final”

Además, Ignacio Ambriz, entrenador del conjunto azteca, también confirmaba ante los medios de comunicación esta circunstancia. Ambriz insistía en que De Jong había rechazado la oferta: “Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han dicho el porqué no pueden venir ahora. Se han tocado puertas, pero es una mentira, te lo digo honestamente, no hay contratos firmados. No ha habido arreglo con ninguno, simplemente se han acercado. En esa parte nosotros estamos tranquilos, ha sido más el runruneo, de que Luuk de Jong ya estaba arreglado, pero no hay nada de eso”, explicaba el técnico.

Ambriz reconocía que De Jong era una de sus opciones, pero ya está descartada: “Era de las posibilidades que teníamos en el mercado, sí, siempre traer un jugador de Europa y de esa talla de los que se mencionaron, siempre va beneficiar al fútbol mexicano, pero no hay nada concreto, no hay contratos firmados con ninguno de ellos”.

Esta negativa quiere decir que De Jong tiene una oferta más apetecible que la presentada por los toluqueños, que le ofrecían ser el mejor pagado de la plantilla con una ficha de más de dos millones de dólares. Probablemente ésta proceda de Europa, donde con 32 años, tiene aún nivel para brillar y tratar de cumplir su deseo de estar entre los elegidos por el seleccionador de Países Bajos para estar en el próximo Mundial de Catar. Tendrá varios meses de competición para ganárselo a base de goles.Uno de los pretendientes de De Jong es su club de origen, el PSV Eindhoven, que ya intentó su fichaje el pasado verano, aunque en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que un club español de Primera División apueste por él, lo que le permitiría seguir en una liga de primer nivel.

El Sevilla se ve perjudicado por este paso atrás en la salida de De Jong por cuanto debe esperar más tiempo y negociar con el club que el futbolista elija. En Nervión esperan recaudar entre 5 y 6 millones de euros para emplear en el fichaje de un nuevo delantero que garantice goles y un trabajo de presión parecido al que hacía el neerlandés y que es clave para el correcto funcionamiento del modelo futbolístico de Julen Lopetegui.