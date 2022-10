Jiménez, el último que ganó en el Bernabéu: "No se puede cuestionar a Monchi"

El Sevilla de Jorge Sampaoli visitará este sábado un feudo en el que acumula 13 temporadas sin poder conseguir una victoria. Para recordar la última hay que remontarse a la temporada 2008-09, con Manolo Jiménez en el banquillo, en un partido vibrante en el que los sevillistas vencieron por 3-4. Los autores de los goles fueron Adriano, Kanouté, Romaric y Renato, que certificó el triunfo tras un cabezazo en el minuto 84 de partido.

Son varios los entrenadores, algunos historia del Sevilla FC, los que han ocupado el banquillo sevillista desde aquel 7 de diciembre de 2008. Antonio Álvarez, Gregorio Manzano, Marcelino, Michel, Unai Emery, Berizzo, Montella, Machín, el recién destituido, Julen Lopetegui, y el propio Jorge Sampaoli, que tendrá una nueva oportunidad en su segunda aventura; ninguno de ellos ha podido reeditar la hazaña del entrenador de Arahal hace 14 años.

El propio Manolo Jiménez en Canal Sur Radio, analizando la situación actual del club y su visión de los problemas que asolan a la entidad nervionense. Con respecto a la planificación y el discutido trabajo de la dirección deportiva en este mercado estival, el técnico ha afirmado que "no se puede cuestionar el trabajo de Monchi". Además, le quita peso al cupo de responsabilidad del director deportivo: "Responsables somos todos. El entrenador el primero, el director deportivo y los futbolistas, de los resultados, por ese orden."

También quiso tener palabras de agradecimiento hacia Julen Lopetegui, ya que "se ganó la confianza de la entidad y de los sevillistas". Una destitución tras unos malos resultados que, según el técnico, tiene su explicación en la columna vertebral en la que se sustentaba el equipo del vasco: "Con la marcha de Koundé, Diego Carlos, las lesiones de Fernando y las ausencias de Bono, ese rombo no ha estado al nivel que estuvo la temporada pasada”.

Por otra parte, Manolo Jimenez está "convencido" de que la llegada de Sampaoli conllevará una mejoría en cuánto al juego y los resultados del equipo. "Como aficionado es lo que deseo. Como profesional, está capacitado, y como entrenador no tengo ninguna duda de la profesionalidad de mis colegas", asegura el actual técnico del Al-Wahda.

Por último, fue cuestionado sobre una futura posibilidad de volver a vincularse al club de su vida, el Sevilla FC, al que le está "totalmente agradecido" y del que, asegura, "no me pierdo un partido". Actualmente en Abu Dabi, con una oportunidad que "no pude dejar pasar". Sobre esa hipotética vuelta a Nervión, el canterano sevillista no se permite fantasear: "Voy al día a día, he aprendido muchísimo a lo largo de los años".

