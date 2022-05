Martial vuelve a entrenarse en una sesión con Koundé

La plantilla del Sevilla se ha ejercitado en la mañana de este miércoles con la principal novedad del regreso al grupo de Martial. Según destaca en su web el club, el delantero francés es la nota positiva de un entrenamiento en el que, según se ve en las imágenes difundidas por su departamento de comunicación, está Koundé, aunque no es mencionado, pese a que no apareció en el césped en la sesión del miércoles, al menos en el periodo abierto a la prensa.

Martial se lesionó el 17 de abril, cuando sufrió una alevosa entrada de Camavinga en la primera parte que Cuadra Fernández no pitó porque habría significado la segunda amarilla del jugador madridista, con 2-0 en ese momento en el marcador. O porque no lo vio, si uno quiere ser cándido... porque el árbitro estaba justo detrás de la jugada y alegó que le había dado al balón, cosa que a los ojos del resto de los espectadores fue muy evidente que no sucedió.

Aquella lesión y la impunidad, sobre todo, de la entrada de Camavinga descentraron al Sevilla, que sufrió una dura remontada en la segunda parte ante el ya campeón de Liga y finalista de la Liga de Campeones. Que haya vuelto es una buena noticia, a medias. Monchi reconoció que se perdería varios partidos: "No tiene buena pinta", dijo en la semana posterior. Y quizá sea pronto para que reaparezca, después de dos semanas y media ausente, este domingo en Villarreal.

Por otra parte, que se haya ejercitado Koundé sí es una buena noticia con todas las letras, tras la inquietud que sembró su evidente ausencia en el inicio de la sesión de entrenamiento del miércoles, con Suso también ausente. El central francés pudo ausentarse por un mero reparto de cargas físicas, ya que es indiscutible y de los hombres que acumula más minutos.

El central francés es clave en estos momentos por la necesidad del equipo y la urgencia de recuperar su seguridad defensiva en un partido trascendental como el de Villarreal. El Sevilla aún tiene dos sesiones por delante, la de este viernes y la del sábado antes de viajar hasta la localidad castellonense. Y ahí tendrá que calibrar Lopetegui el estado de sus futbolistas.