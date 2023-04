Mendilibar: "El Celta es un rival muy difícil y muy diferente al Cádiz"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, espera que su equipo dé la misma respuesta o mejor que en Cádiz este Viernes Santo en su debut en el Sánchez-Pizjuán. El técnico ha confirmado que ni Joan Jordán ni Tecatito Corona, lesionados, estarán en el encuentro ante el Celta, en el que ya tiene la baja segura de Ocampos por sanción.

El técnico de Zaldívar ha insistido en su idea de simplificar el juego evitar pases en zonas peligrosas, uno de los aspectos que su llegada ha cambiado con respecto al modelo del anterior entrenador, Jorge Sampaoli.

"No quiero coger riesgos en área propia sino en el área contraria, es el fútbol en el que he creído siempre. Que sepan que se pueden hacer cosas con menos toques y con más velocidad. El Celta es muy difícil, diferente al Cádiz, que a veces quiere la posesión y a veces no. Si le dejas espacios, sabe aprovecharlos. No podemos dormirnos ni atrás ni en mitad de campo", ha avisado el nuevo entrenador sevillista, que tiene claro su consigna a los jugadores en cada ataque: "Yo quiero que acabe en gol. Me da igual que sean tres toques o seis. En el fútbol no se puede estar en contra de nada, otra cosa es que te pueda gustar más o menos".

Mendilibar también se ha referido a las bajas, en el caso del Celta de Gabri Veiga, uno de sus hombres más decisivos. "El que falte uno de un equipo no es tan relevante porque a nosotros nos pasa lo mismo, estamos emparejados".

La vuelta de Fernando. "Fernando es un jugador importante para el equipo por su trabajo, su solidaridad. Nos vendrá muy bien su aportación. Si yo le veo entrenar como lo hace sin poder jugar, imagínate cuando pueda competir".

Cambio de dinámica. "El cambio de míster a veces hace eso, hace que algunos se pongan las pilas… pero eso hay que verlo a larga distancia, no con tan sólo un partido. Tenemos muy buenos futbolistas que llevan muchos años en la élite. Si peleamos y corremos como mis antiguos equipos con estos jugadores tendremos el resultado que debemos que tener".

La tabla clasificatoria. "El siguiente partido siempre va a ser clave. Si ganas, un paso más hacia delante. Podríamos estar un poco más cómodos, aunque siempre hay que estar con las orejas tiesas. El estilo que hemos jugado no tiene nada que ver con el de ahora y en Cádiz sufrimos, y aquí sufriremos de otra manera, ahí veremos el comportamiento del equipo. Yo solo sé que jugamos contra el Celta, vamos a Manchester, viene el Valencia y la vuelta a Mánchester. No sé más. Eso es hacer cuentas de la lechera".

La Semana Santa. "Conocía Sevilla, pero no la Semana Santa. Es impresionante todo. Primero, la ciudad. Después, los sevillanos, que no tenéis nada que ver con nosotros los del norte. No es lo que te imaginabas, es mucho mejor".