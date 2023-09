Mendilibar: "Necesitamos un delantero más"

La incertidumbre hasta los últimos minutos del cierre de mercado marcó la comparecencia de José Luis Mendilibar previa al partido del Sevilla de este domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (18:30).

El entrenador del Sevilla ni siquiera sabe, a dos días de la cuarta jornada liguera, con qué futbolistas podrá contar, a expensas de lo que acontezca hasta el cierre del mercado, que se producirá a las doce de esta noche. "Parece que nos quejamos todos de esto, pero nadie quiere arreglarlo. Si empiezas el 11 de agosto, el día 10 deberían haberlo cerrado. La mayoría tiene la misma opinión que yo, pero nadie hace nada. Pues nada, echaremos los dados hacia arriba. Si tienes al jugador lo pones y si no, pues nada... Estás preparando un partido sin saber si vas a poder contar con un jugador o no... Es un desbarajuste, el fútbol está así. Pero es así en todos lados".

"Estamos en el último día de entrada y salida de jugadores y puede pasar cualquier cosa. A mí no me han dicho nada (de la rescisión del Papu Gómez, hoy ausente en el entrenamiento) y vamos a esperar a hoy a las doce de la noche y ya mañana ya veremos con qué jugadores contamos. Igual no hay ningún movimiento, veremos a ver qué pasa", añadió sobre la incertidumbre de esta última jornada de transferencias.

Mendilibar no quiso valorar nada sobre lo relativo al mercado, salvo su deseo de que se cierre ya... "Tenemos unas ganas tremendas de saber quiénes vamos a estar cuando hoy a las doce de la noche se cierre el mercado. Y a partir de ahí, asentar la cabeza. Y una vez asentados, estaremos todos centrados en un mismo reto, que es hacer un buen año". ¿Y cree que va a tener una plantilla competitiva? "Vamos a esperar, porque puede haber alguna entrada, o ninguna, cero. Vamos a esperar para valorar lo que tenemos".

"Necesitamos un delantero más para las tres competiciones y creo que el club está trabajando en ello, en tener a un delantero más", añadió.

El inicio de Liga con tres derrotas

Se le recuerda a Mendilibar que el Sevilla ha igualado su peor inicio de Liga... "Los datos están ahí. Igual es la primera vez que no consigue en los tres partidos un punto. Pero no es la mayor de las preocupaciones. Estamos preocupados porque los dos primeros partidos no lo hicimos bien y el tercero lo hicimos mejor y pudimos ganar y también lo perdimos. Los datos están. Son tres partidos... Si me dices que son diez partidos y estás así igual hay que pensárselo. Es verdad que estás preocupado, porque si no ganas... te preocupas. Pero la preocupación es normal, no es una preocupación exagerada".

La lesión de cadera de Jesús Navas

Este viernes ha desvelado el club que Jesús Navas vuelve a sufrir molestias en la cadera. "Es algo que tuvo hace dos años. Le infiltraron unas cuantas veces y parece que resultó. Ha estado dos años sin que tenga ese problema y eso serán los médicos los que tengan que decir cuánto tiempo, pero una semana o así va a estar sin poder entrenar con el equipo. Tenemos la ventaja de que hay parón después de este primer partido. Si va como hace dos años, estará para el siguiente partido".

Fernando está recuperado, pero.... "Está bien para ayudarnos. Todavía queda el entrenamiento de mañana. No creo que esté para los 90 minutos. Antes de ayer hizo algo por su cuenta, ayer hizo algo con readaptador, hoy ha hecho todo el entrenamiento con el grupo. Esperemos que mañana venga en buenas condiciones, que pueda entrenar al completo. Creo que va a estar en la convocatoria".

Champions: "un grupo fuerte para todos"

El jueves fue el sorteo de la Champions y el Sevilla ya conoce cuáles serán sus rivales... "Es un grupo duro porque todos los equipos son fuertes, el Arsenal, el PSV, y el Lens, que quedó segundo detrás del PSG... Es un grupo fuerte, pero para todos es un grupo fuerte. No sé si nosotros somos favoritos por estar en el bombo 1 o es el Arsenal por presupuesto y por hacer el equipo a base de talonario. Imagino que estaremos en la pelea para poder clasificarnos".

Y por fin, el Atlético de Madrid...

Ya muy avanzada su comparecencia Mendilibar fue preguntado por el Atlético de Madrid, que apabulló al Rayo Vallecano con un histórico 0-7. "No, asustados no. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un muy buen equipo, un equipo que está en forma, con buenos futbolistas. Pero también sabemos que le vamos a hacer oposición, que ellos nos tienen un respeto y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido, por supuesto respetándoles, porque es un grandísimo equipo con un gran entrenador. Pero vamos a tener nuestras opciones de ganar el partido y ellos también van a estar pendientes de lo que podamos hacer nosotros. Esperemos que no pase nada raro y que podamos estar en las mejores condiciones en el Metropolitano, y eso es lo que pido sólo".