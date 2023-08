Mendilibar elogia el trabajo de sus jugadores, descarta a Fernando y pide un delantero

Extensa rueda de prensa de José Luis Mendilibar y la satisfacción del entrenador vasco con el nivel mostrado por sus futbolistas en la última sesión preparatoria. El técnico sevillista dio explicaciones de una infinidad de cosas y ya descartaba a Fernando para el partido contra el Girona, además de pedir un nuevo delantero.

Puestos a reforzar

"Estamos en tres competiciones, con dos delanteros, estamos justitos, habría que traer uno más que nada por número. Un central por la gente que tenemos lesionada, lo normal es que pueda entrar. A ver si el medio centro puede venir, a ver cómo estamos de gente. Para que venga toda esa gente primero tiene que salir, paciencia tenemos que tener".

Entradas y salidas

"Tenemos que apuntalar el equipo, hay gente sin ficha que en teoría tiene que salir y otros incluso con ficha, tenemos que apuntalarlo, pero para entonces habremos jugado ya cuatro partidos de Liga y otro de la Supercopa y quizá en ese sentido tendremos un poco de desventaja con otros equipos, que tal vez no tenga tanta gente en esa situación".

Último entrenamiento

"El tiempo que ha habido entre partidos han sido cinco días y es suficiente para poder recuperar y estar otra vez al 100 por ciento, pero debido al calor no es fácil descansar, la temperatura en la que entrenas, en la que juegas. Ha sido un entrenamiento muy bueno hoy y les he felicitado, llevábamos tiempo que no lo hacíamos así. Los entrenamientos son los que me valen para poner los jugadores y para saber cómo vamos a jugar. Víspera del partido hemos hecho un gran entrenamiento".

Lukebakio

"Me ha dado buena sensación, ha entrenado como un comodín con los dos equipos, la sensación como con el resto del grupo ha sido muy buena. Pensar que ha venido bien, que está bien y que lo que le pedimos lo puede hacer bien. Lo poco que ha hecho lo ha hecho muy bien".

Derrota con el Girona

"El Girona nos ganó 0-2, pero tuvimos ocasiones de gol sin acierto. La actitud que pedí después del partido de Vitoria no fue la adecuada, sin saber los datos dije que corrimos bastante menos que el rival y fue así. La semana no ha sido buena en el principio, porque nos acordamos de la derrota, hemos tenido que ir currando poco a poco durante la semana y hoy ha sido el entrenamiento bueno. La previa ha sido sobre nosotros, no sobre el rival, y eso ha venido bien al entrenamiento. La actitud ha sido buena".

Movimientos y Rafa Mir

"Hay jugadores que están sin ficha, otros que están con ficha, pero que pueden estar en la puerta de salida, hay otros que han venido clubes a por ellos y no han salido, hasta el 1 de septiembre va a haber cosas de éstas. Yo trato de abstraerme de todo esto. No puedo contar con Idrissi porque no tiene ficha, pero sí con Rafa Mir. Llevamos tres partidos de competición, dos malos y uno bueno entre medias. Parece que hemos pasado la mitad de la temporada y sólo han sido tres partidos. Vamos a dar tranquilidad también al que ha jugado, esto no es tirar piedras a ver lo que sale. Con Rafa estoy tranquilo y contento porque está con nosotros, no tengo nada ni en contra de él ni en contra de nadie, para nada".

Nianzou y Juanlu

"¿Cuántos entrenamientos le has visto con el equipo?, uno, cómo va a estar para el partido. Si no estuviera preparado Juanlu, no estaría con nosotros".

Pedrosa

"Si está firmado por el Sevilla es porque creemos que tiene condiciones para estar aquí, es la primera prueba de fuego que va a tener en partido oficial y ahí nos lo va a demostrar. Está entrenando con el resto y está bien, a ver cómo se encuentra".

Djibril Sow

"Sow ha hecho un entrenamiento excepcional, como el resto de la gente. Todos han estado excepcionales y eso es lo que quiero ver, que entrenen bien. A mí me entra por el ojo por lo que veo en el entrenamiento, excepto un par de ellos. Está firmado porque tiene cosas muy buenas, pero también le hace falta un tiempo de adaptación para hacer lo que le pedimos nosotros. Es un buen futbolista, nos va a dar, pero hay que tener paciencia con todo el mundo".

Fernando

"Tiene una molestia de ayer, no va a poder estar para este partido, no sé si va a poder llegar contra el Atlético, habiendo parón no hay que tomar muchas prisas. Mañana no va a estar".

Januzaj

"Januzaj tiene algún problema, lleva diez días sin entrenar con el grupo y sé que está en la parrilla de salida y punto, no sé nada más de él".

Idea de juego

"Los dos partidos de Liga que hemos jugado hemos tenido bastante más posesión que el rival y no nos ha servido de nada. Tener la posesión en campo propio y que los que más toquen el balón sean mis centrales a mí no me interesa. Pienso que tenemos que pensar más en nosotros y veo que las cosas no la estamos haciendo bien en Liga y por eso hemos cambiado algo en el entrenamiento".

Mercado árabe

"A En-Nesyri lo pueden llevar a muchos sitios, los árabes le están haciendo daño a las grandes ligas, los que se sienten perjudicados son los grandes clubes. Imagino que harán una liga competitiva también, el dinero es dinero".

El entrenador rival

"Míchel es un muy buen tipo, un grandísimo entrenador, tuvo la mala suerte de ascender a los equipos y no le salieron bien las cosas y no terminó, cuando le han dado más continuidad, ascenso y algo de más tiempo, está demostrando lo que es como entrenador. Está en el sitio adecuado para lo que él piensa que tiene que hacer en el fútbol".