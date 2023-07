El Sevilla FC 2023-24 arrancó aún con muchas dudas por resolver y esperando los movimientos en el mercado que pueda hacer el nuevo director deportivo, Víctor Orta, que estuvo a pie de campo en la puesta de largo de la pretemporada en Montecastillo.

El madrileño acompañó a José María del Nido Carrasco en el pistoletazo de salida de éste al trabajo en tierras jerezanas. El vicepresidente fue la imagen del club y José Luis Mendilibar y la plantilla lo pudieron comprobar en el inicio de los entrenamientos.

En una jornada con doble sesión de trabajo, en el Sevilla empezó a rodar el balón y Mendilibar ya marca el son. Intensidad, ritmo, buen ambiente y vivacidad en el juego han sido las primeras consignas claras del técnico vizcaíno, que tiene trabajo por delante. Primero evaluando fundamentalmente a los jugadores que han vuelto de sus cesiones y que quieren convencer al entrenador para quedarse. Son los casos de Idrissi, Januzaj, Óscar Rodríguez, Rony Lopes, Augustinsson y Delaney, que tienen unos días para agarrarse a una oportunidad mientras el mercado se aclara.

Tras las palabras de Del Nido Carrasco y Orta a la plantilla (Fernando Navarro estará perenne en la concentración), Mendilibar dio su primera charla antes de la primera sesión en las instalaciones de Montecastillo.

Con 29 futbolistas trabajando sobre el césped incluidos los canteranos, el cuerpo técnico espera aún a los internacionales que tuvieron partidos con sus selecciones en el mes de junio y que llegarán más tarde, como Jesús Navas, que conquistó un título además con España, los marroquíes Bono y En-Nesyri, el francés Badé, los argentinos Ocampos y Acuña o el serbio Gudelj. También debe hacer acto de presencia en las próximas horas en el hotel de Jerez el meta Dmitrovic, con permiso del club para resolver unos asuntos burocráticos.

Mientras, los profesionales afrontaron con buen talante el regreso al trabajo. La mayoría se han adelantado a la vuelta y llevan tiempo con un entrenamiento específico. Son los casos de Papu Gómez o Suso, que incluso lo ha llevado a cabo en sus vacaciones en Ibiza.

“Han sido unas buenas vacaciones, nos ha servido para desconectar”, comentaba el gaditano en una entrevista con los medios oficiales.

El extremo lleva ya quince días trabajando para llegar bien al inicio del trabajo en Montecastillo. “Estas semanas son muy importantes porque tiene ganas de demostrar cosas y de ganarte tu sitio. Es cierto que no me gusta estar todo el mes parado. Acabé bien el año, no quería perder mucho tiempo y llevo un par de semanas trabajando. Ahora que volvemos, que la intensidad es grande, el principal objetivo es no lesionarme, es lo más importante”, decía Suso, que aseguró que el primer contacto con el trabajo en grupo había sido muy positivo.

“Es cierto que Mendilibar no es tanto de físico, lo hace más con la pelota. Se hace más ameno, los entrenamientos son más divertidos y entretenidos. Creo que es lo que dijo que él, que el jugador entrene contento”, recordaba el talentoso ex jugador de equipos como el Liverpool o el Milan, que se ha propuesto ser clave en los esquemas del de Zaldívar.

Este martes el Sevilla volverá a tener jornada de doble sesión para ir avanzando en la planificación del cuerpo técnico con la suma de las cargas de trabajo. El equipo de Mendilibar tendrá la primera prueba este sábado 14 ante el Córdoba, un rival de Primera RFEF al que se medirá en Montecastillo para el miércoles 18 jugar contra el Ceuta en Arcos.