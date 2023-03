Mendilibar no quiere "finales" ni pases atrás

José Luis Mendilibar, nuevo entrenador del Sevilla, después de su presentación oficial ante los medios, dejó algunas de las claves de lo que quiere en su etapa al frente del equipo andaluz. El técnico vasco ha visto en lo que han flaqueado sus jugadores y los problemas que lo han llevado a la situación en la que se encuentra en la tabla.

Uno de ellos es el exceso de toques y los pases en zonas de riesgo, como el balón que Joan Jordán perdió en Getafe tras un pase peligroso de Bono que acabó en gol y motivó la derrota y la destitución de Sampaoli.

En este sentido, Mendilibar no quiere que haya pases atrás y que cuando el equipo recupere el balón se mire hacia delante. “Tras robar el balón tenemos que jugar hacia delante. Si he robado, algún contrario habré dejado atrás. A veces la seguridad impera ante la profundidad. Tenemos que ser profundos", afirmó en una entrevista en la televisión oficial del club.

E insistió en esa idea, la de la verticalidad: “Tenemos que mirar a portería contraria. Parece que en algunos momentos jugamos al ancho y llevamos el balón de un lado a otro, pero no avanzamos. Cuando robemos, la idea no es un pase de seguridad, ni un pase atrás, sino que juguemos hacia delante”.

El técnico vasco es conocido por su pragmatismo y por la claridad de sus ideas. Por ejemplo, su cruzada contra el fútbol de posesión excesiva y el balón jugado desde atrás. “Ahora estamos inventando cosas que parece que lo de hace 20 años no vale. Nos pasará en 20 años, aparecerá gente más joven y dirá que esto no sirve. En cada momento hay que aprovechar las cosas, hay cosas de antes que también se pueden aprovechar", agregó.

No quiere "finales"

El entrenador tocó otros asuntos, como el tema emocional o no estar acostumbrados a estar en una situación clasificatoria complicada. “Muchos equipos saben lo que es estar ahí y nosotros tenemos que aprovechar las condiciones de nuestros jugadores. Ahora tenemos el partido del Cádiz y no es una final. No podemos pensar en 12 finales. No quiero vivir finales, quiero competir cada partido. Me parece demasiado riesgo pensar en finales", subrayó.