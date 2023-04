Monchi aclara que no piensa abandonar y pide "no tener miedo" al United

El director general deportivo del Sevilla ha convertido ya en una cita ineludible dar una rueda de prensa en cada día de partido europeo. Monchi, en el hotel de concentración del equipo en Mánchester, hizo un repaso de la actualidad del club en el plano deportivo, poniendo el acento en el partido de este jueves en Old Trafford y aclaró que no piensa en marcharse del Sevilla al final de temporada pese a todo lo que ha pasado.

"El Manchester United impone no sólo por haber eliminado al Barça y al Betis, que también. Son un equipo tremendo con muchas alternativas. ¿Qué es un buen resultado? Dependerá del partido, pero lógicamente todo lo que sea ganar es bueno", dijo el de San Fernando, que también fue preguntado por la baja de Rashford: "No creo que lo note un equipo con el presupuesto del United”.

Para Monchi, el objetivo es salir con fe y creyendo en las posibilidades propias “El objetivo es conseguir el mejor resultado posible para afrontar con ilusión el partido de vuelta. Al United se le compite igualándolo en sus fortalezas y no teniéndole miedo. El Sevilla tiene que ser un equipo con madurez que gestione las distintas situaciones que habrá en el partido. Todos sabemos que este equipo tiene más fútbol que lo que ha demostrado y es el momento de ponerlo sobre la mesa”.

El ejecutivo nervionense también fue preguntado por Mendilibar y lo que está consiguiendo con el grupo. “Está implantando lo que conocíamos de él, pero lleva poco más de dos semanas trabajando. Si vino es por algo y es importante que ese algo lo defienda a muerte”, explicó, al tiempo que se refirió a las posibles rotaciones teniendo en cuenta lo que se juega el equipo en Valencia este domingo. “El Sevilla va a salir con el mejor equipo que pueda, porque las victorias llevan a las victorias. Este equipo necesita ganar confianza y no hay que mirar más allá del United”.

"En junio hablaremos"

Por último, también se quiso saber su estado de ánimo y si tiene fuerzas para seguir la temporada que viene con todo lo ocurrido en la presente. "Centro el debate en lo importante, no en mí. Lo importante es la Liga y la Europa League. Tengo contrato con el Sevilla y mi intención es seguir con el Sevilla. En junio hablaremos pero no de si me voy o no me voy, sino de qué ha pasado y qué es lo que queremos hacer", aclaraba.