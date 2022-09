Monchi: "No podemos decir que no está pasando nada; somos el Sevilla"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha repasado la actualidad del club en una amplia entrevista en los medios oficiales desde el hotel del equipo en Copenhague, donde este miércoles el equipo de Julen Lopetegui disputa la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions con la necesidad de ganar tras el 0-4 en contra cosechado en la primera jornada ante el Manchester City.

El de San Fernando quiere que el sevillismo disfrute. “Es un día bonito, hay que disfrutarlo por la competición que es y por intentar conseguir la primera victoria que nos haría recuperar sensaciones y enderezar el camino en Champions tras la derrota ante el Manchester City”.

Sin mencionarse para nada a Lopetegui en la entrevista, sólo una referencia de Monchi de pasada sobre Isco, el teme de la crisis y los nervios en la última pregunta. “Tampoco podíamos decir que no está pasando nada, si no no seríamos el Sevilla. Decir que se ha acabando la temporada tampoco. Hay que tener el equilibrio perfecto. No decir que esto no tiene solución. Hay que asumir la responsabilidad cada uno para revertir la situación pero sin entrar en la locura total de que esto no tiene solución. La plantilla tiene experiencia y el vestuario está muy unido. Vamos a levantar el vuelo”, respondió el ex guardameta, que no varía el objetivo pese al mal arranque. “Los objetivos son los mismos. El Sevilla es un equipo ambicioso: luchar por estar entre los cuatro primeros y en la Champions pasar la fase de grupos. Ninguno es fácil, lo hemos conseguido de manera habitual pero no son fáciles”.

Se juega mucho el Sevilla este miércoles. “Estamos jugando la competición más importante que hay en el mundo, lo estamos haciendo de forma habitual y yo creo que eso también es bueno que lo valoremos. El formato es muy corto y este año por el parón no hay menos partidos pero va a pasar enseguida y el margen de error es poco. Cuando tú pierdes en casa lo ideal es recuperar lo más rápido posible esa pérdida de puntos. Jugamos ante un rival que aquí ha demostrado una dureza importante y va a ser un partido complicado. Ellos van a salir con mucha presión. Ellos van a salir con el empuje de su afición, presionando muy arriba. hay que aprovechar esa locura, esa ansiedad"

La fechas del mercado es una historia que Monchi no se cansa de denunciar. Ha perdido el Copenhague al ex zaragocista Pep Biel, máximo goleador traspasado en el último momento al Olympiacos. “Sí, es verdad que han recuperado a Dramic, que estaba en el Ajaz. Toca reflexionar sobre esto. Este año se ha dado una cosa curioso. Mojica entrenó toda la semana con el Elche y después el fin de semana jugó con el Villarreal contra el Elche. Fernando Roig me dijo tras la rueda de prensa en la que yo lo dije y me comentó que ojalá eso que se lleve adelante por nuestra salud mental. Tenemos que ser capaces de crear un foro, la liga española es muy fuerte, aliarnos con otras ligas y ver en realidad qué se hace en los últimos días de mercado, cuánto se paga por esos jugadores y qué recorrido tienen esos fichajes”.

El mercado de enero. “Falta mucho para el próximo mercado, vamos a ver qué pasa con la Champions, que es la fuente de ingresos más fuerte que tiene el club. La idea en la dirección deportiva es no parar, generar información para después poder actuar. Las pérdidas por el Covid todavía están ahí, aunque ya se van viendo las cosas de otra manera"

¿Contento con el resultado tras el mercado? “Puedo decir que el mercado ha sido bueno y luego quedar el octavo. Es verdad que ha sido complicado. Hemos tenido que compensar el tema económico con el deportivo. Hay jugadores que han llegado más tarde porque no teníamos licencias y teníamos que cuadrar. Un jugador como Januzaj necesita un mes, y Kasper (Dolberg) aunque va más avanzado necesita tiempo. Pero no sólo Kasper y Januzaj, sino también Isco, Suso… van a dar más y la plantilla será mejor”.

La cita en el Parken Stadion. “Un partido importante para corroborar lo que apuntamos de bueno en Cornella. Por el nivel de exigencia del Sevilla no quiere decir que ganar ya sea la solución. Habrá que ganar también en Villarreal, pero encadenar dos victorias consecutivas es importante”.

El vestuario. “Vi el otro día un grupo no unido porque es obvio pero sí en una misma dirección. Ver cómo celebraron el triunfo, me alimenta la idea de que el equipo va a avanzar. Una victoria sufrida como la del otro día sirve para elevar nuestro ego, es un buen punto de partido, pero hay que renovar esas sensaciones”

Sin apego al cargo ante las críticas

Cómo está Monchi tras las críticas. “Afortunamamente tengo las espaldas anchas, no sólo físicamente. No me asusta ni me preocupa ni me distrae nada donde yo puedo intervenir. Siempre digo que cuando las cosas han ido bien he sido referenciado como el culpable de los éxitos, que no ha sido así porque éste ha tenido muchos padres. Pero cuando llegan las balas hay que esquivarlas. No me distrae, trato de ayudar al mister, al presidente… Que la gente quiera usar mi figura como ariete para derribar el proyecto… Tengo dos cosas a favor, que no tengo apego al cargo y que soy muy sevillista. Si quiero me voy a San Fernando y vengo los domingos a ver al Sevilla, tengo ese caparazón. No tengo apego por todo lo que he vivido aquí. Mientras el Sevilla quiera y yo también aquí estaré. Llevo mil y pico de partidos de director deportivo y me levanto hoy con la misma ilusión”.

Isco. “El que juega 8 años en el Madrid tiene que tener algo. Una parte importante es Julen, por crear el entorno ideal para venir aquí y que viniera motivado. En Cornellá lo dio todo y en algo que no es su fuerte, el físico. Hizo el ancho del campo varias veces”.

El vestuario, motivado. “El equipo ha tenido siempre ganas de revancha, pero se ha mezclado con ansiedad. Se ha visto en partidos, como en Almería. La primera parte fue de los mejores que ha hecho el equipo en mucho tiempo. El otro día en Cornellá lo supo gestionar bien”.

Fernando. “Está bien, ha recuperado bien. Se dieron muchas circunstancias. El estrés competitivo, la humedad en el campo, una gastroenteritis... fue la tormenta perfecta”.