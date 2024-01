Un Del Nido con el ego bajo

Primera rueda de prensa de José María del Nido Carrasco como presidente del Sevilla en medio de la polémica por las fuertes críticas de su padre y con gran expectación ante la figura de un nuevo Del Nido en sillón presidencial de la entidad nervionense. Guiños a todos los presentes en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo y también a los sectores del accionariado, incluido "mi padre", palabras que utilizó para referirse a José María del Nido Benavente a pesar de los duros enfrentamientos públicos de los últimos años.

Era una rueda de prensa, en general, en un tono bajo, plano, sin estridencias ni titulares muy llamativos, y con un mensaje bastante conciliador para enderezar la situación complicada de la entidad sevillista, sobre todo en el plano deportivo: "José María del Nido Carrasco no tiene ningún ego, está tres o cuatro mil pasos más atrás que el Sevilla".

Discurso escrito

José María del Nido Carrasco utilizó inicialmente un discurso escrito para expresar que "es uno de los días más felices de mi vida, tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de comparecer como presidente del Sevilla, eso para mí es un sueño y un orgullo. Soy consciente de los numerosos desafíos que tengo por delante y estoy convencido de llevarlo a un nuevo escenario".

Referentes "Castro ha hecho un gran papel, he aprendido de los dos últimos presidentes, pero tendré mi sello"

A partir de ahí apuntó que "lo prioritario es devolver al equipo a la situación deportiva que se merece, con el máximo apoyo al entrenador y la plantilla para ganar puntos y partidos y devolverle la ilusión a la afición. Queremos ser activos en este mercado de invierno, tenemos claros nuestro modelo, con 21 futbolista en la plantilla, cantera y jugador revalorizable en el futuro. También tenemos retos institucionales, adaptarse a los nuevos tiempos, situar el coste de la plantilla en parámetros cercanos al 70% de su presupuesto".

Un mercado ambicioso

Como era previsible, la primera rueda de prensa de José María del Nido Carrasco como presidente del Sevilla tuvo muchas preguntas y también respuestas muy concretas respecto al presente y el futuro de la plantilla de futbolistas. El primero de ellos era el ya conocido centrocampista francés Agoumé: "Agoumé es una de las opciones en las que estamos trabajando, hay negociaciones, pero la operación no está cerrada. Tenemos 24 fichas ocupadas y sólo una disponible, tenemos límite de coste, pero con capacidad económica para ocuparla. Hay que dejar libres fichas para poder traer jugadores, vamos a hacer un mercado ambicioso para tratar de traer a los futbolistas que mejoren a esta buena plantilla".

Puesta de largo "José María Nido Carrasco no tiene ningún ego; para mí es uno de los días más felices de mi vida"

Otra cuestión es la subida a la primera plantilla de Isaac, máximo goleador del filial: "Es cierto que estamos trabajando en un diseño de plantilla con 20, 21 y 22 profesionales. El deseo es que Isaac ocupe una ficha de la primera plantilla, no sabemos si el 3 o el 27 de enero en función de la disponibilidad de fichas y las prioridades que marque los técnicos".

También se le preguntó a Del Nido Carrasco sobre el papel de los veteranos de la plantilla y sus opciones de renovación incluso. "Los tres, Sergio, Jesús e Iván, no hace falta que digamos lo importante que son para el club, ya me he manifestado respecto a ellos, pero son decisiones que abordaremos en el mes de mayo", apuntó para dejar todo en el aire.

Sin golpes de efecto

Sí insistió Del Nido Carrasco en la múltiples vías abiertas para tratar de reforzar a la plantilla: "Estamos trabajando en diferentes operaciones, esperemos que se cierren cuanto antes. La idea es hacer varias incorporaciones si se producen varias salidas, pero sin golpes de efecto. El mercado será ambicioso y sólo le pido a los aficionados que por favor apoyen al equipo y al cuerpo técnico. A partir de ahí llevar el Sevilla a la situación a la que se merece".

Plantilla El nuevo presidente habló de varios fichajes, si hay salidas, y Agoumé es el más inminente

Del Nido Carrasco sí desmintió rotundamente una información sobre la rescisión del contrato de Mariano en una pregunta que estaba ligada también a la llegada de un nuevo patrocinador: "Falsa la información de rescindir el contrato de Mariano".

Proyecto deportivo "Queremos una plantilla con 20, 21 o 22 profesionales y que se complete con futbolistas del filial"

Así definió su relación con Quique Sánchez Flores: "Pesado soy hasta el punto de ser pesadísimo. Hablo con Quique todos los días y confiamos plenamente en él. Estamos convencidos de esa estabilidad con él para quitar esa premisa de que sea un deporte de riesgo ser entrenador del Sevilla".

La imagen de la última Junta General de Accionistas del Sevilla, que prácticamente se cerró con un "eres un mierda" por parte de José María del Nido Benavente a su hijo, José María del Nido Carrasco, era lógico que estuviera presente y, como era natural, era la tercera pregunta que se planteaba. La respuesta de Del Nido Carrasco no pudo ser más conciliadora: "Uno de los objetivos que me marco es la unión y me gustaría que todos los accionistas estuvieran apoyando la gestión del club. La imagen de la Junta no fue agradable, pero me marco trabajar por y para el Sevilla. Del ruido me olvido y me tengo que dedicar a trabajar por el Sevilla FC".

"Mi padre"

Después de 16 años trabajando para el club sus primeras sensaciones como presidente fueron las siguientes: "Las primeras horas han sido frenéticas, intensas, como espero que sean el resto de horas que dure mi mandato. He sentido mucha responsabilidad y esto es algo que todos hemos soñado. Las primeras horas son magníficas".

Respecto a la división, fue muy político en su respuesta: "Soy consciente de que como en toda situación habrá gente contenta y quienes no lo estén, me voy a dejar la vida para que me quieran un poquito o más. Llevo 16 años en el club y de todos los trabajadores y mis presidentes he aprendido, quiero darle mi propio sello. Hay que volver a nuestro modelo de jugador más desconocido, joven y revalorizable. Un salto en todas las líneas de negocio respecto a los planes que teníamos diseñados".

Oposición "Estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas del Sevilla, incluido con mi padre"

¿Se siente deslegitimado para ser presidente del Sevilla, como ha advertido José María del Nido Benavente? Ésta fue otra cuestión importante a la que respondió lo siguiente: "No soy consciente de que haya impugnado el nombramiento. Me nombra el consejo por una mayoría aplastante y estoy nombrado por el órgano que corresponde. Pepe ha liderado durante 10 años el club de manera muy exitosa y quiero tener un reconocimiento, lo he ayudado a él como vicepresidente y ahora me toca ser presidente y voy a liderar el club a mi manera. No me resta ninguna legitimidad, el consejo se reunió el 31 de diciembre y me nombró como presidente. Tenemos un pacto que asegura la estabilidad del Sevilla durante 4 años, no hay nada que nos reste legitimidad, lo decimos nosotros y lo dicen todos los juzgados en los que se ha planteado".

"Le he tendido siempre la mano y estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas sevillistas por el bien del Sevilla FC. Trabajaré por la unidad y cuando el club ha estado unido hemos conseguido muchísimos hitos deportivos, estoy dispuesto con todos, incluido por supuesto mi padre", concluyó el nuevo presidente del club de Nervión.