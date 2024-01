De la inminencia de Agoumé a varios fichajes más en "un mercado ambicioso"

Como era previsible, la primera rueda de prensa de José María del Nido Carrasco como presidente del Sevilla tuvo muchas preguntas y también respuestas muy concretas respecto al presente y el futuro de la plantilla de futbolistas. El dirigente no escondió que será un mercado muy intenso el invernal e incluso respondió a preguntas sobre determinados futbolistas.

El primero de ellos era el ya conocido centrocampista francés Agoumé. "Agoumé es una de las opciones en las que estamos trabajando, hay negociaciones, pero la operación no está cerrada. Tenemos 24 fichas ocupadas y sólo una disponible, tenemos límite de coste, pero con capacidad económica para ocuparla. Hay que dejar libres fichas para poder traer jugadores, vamos a hacer un mercado ambicioso para tratar de traer a los futbolistas que mejoren a esta buena plantilla".

Otra cuestión es la subida a la primera plantilla de Isaac, máximo goleador del filial. "Es cierto que estamos trabajando en un diseño de plantilla con 20, 21 y 22 profesionales. El deseo es que Isaac ocupe una ficha de la primera plantilla, no sabemos si el 3 o el 27 de enero en función de la disponibilidad de fichas y las prioridades que marque los técnicos".

También se le preguntaba a Del Nido Carrasco sobre el papel de los veteranos de la plantilla y sus opciones de renovación incluso. "Los tres, Sergio, Jesús e Ivan, no hace falta que digamos lo importante que son para el club, ya me he manifestado respecto a ellos, pero son decisiones que abordaremos en el mes de mayo", apuntó para dejar todo en el aire.

Sin golpes de efecto

Sí insistió Del Nido Carrasco en la múltiples vías abiertas para tratar de reforzar a la plantilla. "Estamos trabajando en diferentes operaciones, esperemos que se cierren cuanto antes. Estamos trabajando en el mercado de invierno y la idea es hacer varias incorporaciones si se producen varias salidas, pero sin golpes de efecto. El mercado será ambicioso y sólo le pido a los aficionados que por favor apoyen al equipo y al cuerpo técnico. A partir de ahí llevar el Sevilla a la situación a la que se merece".

¿Cuál es el objetivo que se marca en esta Liga? "A corto plazo el objetivo es ganar de tres a tres porque tenemos un déficit de puntos, un objetivo para mayo es surrealista. El objetivo es ganar el jueves y después ganar el domingo".

Del Nido Carrasco sí desmentía rotundamente una información sobre la rescisión del contrato de Mariano en una pregunta que estaba ligada también a la llegada de un nuevo patrocinador. "Falsa la información de rescindir el contrato de Mariano y respecto al patrocinador es conseguir uno que pague a largo plazo, que pague lo que vale la camiseta del Sevilla y que no tenga un riesgo reputacional. Pero sabiendo que es el 1 por ciento del presupuesto".

Su relación con Quique Sánchez Flores. "Pesado soy hasta el punto de ser pesadísimo, hablo con Quique todos los días y confiamos plenamente en él, estamos convencidos de esa estabilidad con él para quitar esa premisa de que sea un deporte de riesgo ser entrenador del Sevilla".