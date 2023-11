Ocampos: "LaLiga y los árbitros permiten decir muchas cosas a otros equipos con más jerarquía"

La indignación en los jugadores del Sevilla, al final del partido, era alta por las dos expulsiones sufridas en el tramo final por parte de Ortiz Arias, que enseñó cartulina roja a Sergio Ramos y Jesús navas. Así lo han manifestado en los micrófonos de DAZN Lucas Ocampos y Óliver Torres.

Lucas Ocampos

"Primero, triste por al derrota. En el primer tiempo fuimos muy inferiores al otro equipo. En el segundo generamos todas las situaciones de peligro nosotros. En el campo yo no la veo para expulsión. El árbitro deja seguir, primero le saca amarilla, luego roja y después va a ver al VAR. Es todo muy raro. No sé qué pensar. Es muy relativo. Los árbitros y la Liga permiten decir muchas cosas a otros equipos con más jerarquía. Los árbitros tienen que ser justos con todos los equipos. No sé por qué le saca la roja. Yo me di la vuelta luego y vi la roja a Jesús. Hablo en caliente, pero cuando otros equipos también hablan espero que se les mida con la misma vara. Seguimos trabajando. Hemos venido a un campo complicado y se encontraron dos golazos en el primer tiempo. En el segundo tiempo tuvimos todas las ocasiones y cuando mejor estábamos nos echan a dos jugadores y es difícil empatar con nueve".

Óliver Torres

"Cuando empieza un partido contra un gran rival que marca pronto, el partido se pone cuesta arriba. Luego, Sadiq hizo una genialidad. El equipo aun así lo ha seguido intentando, pero no ha podido ser. No es lo que queremos. Intentamos presionar más al medio. Hacer nuestro juego. En la segunda parte sometimos a la Real. Con la ocasión de En-Nesyri pudo cambia el partido. Hay que corregir errores. La expulsión de Sergio no sabíamos qué era muy bien. El trabajo de los árbitros es complicado. hay que tener más cuidado para que esto no pueda pasar. Desde ya, a pensar en el miércoles, tenemos un partido a vida o muerte".