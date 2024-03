Ocampos: "Se nos han escapado dos puntos"

Lo tuvo perdido, después se vio con los tres puntos en la ,ano y al final el Sevilla concedió un empate cuando ya saboreaba la victoria. Es por ello que el argentino, autor del 1-2, aseguró que se va con "bronca" por ceder al final el empate.

"Nos vamos con una sensación fea, porque se nos escaparon dos puntos. No nos gusta cuando no somos sólidos y no lo fuimos en esta ocasión", indicó el protagonista, que añadió: "Ellos se encontraron con el gol en el primer tiempo y se metieron atrás. Nos costó encontrar opciones, pero los cambios dieron aire al equipo y con el empate nos sentimos superiores", aseguró.

La igualada llegó en un error de Ocampos, que se despistó: "Pensé que estaban los centrales. Es verdad que tengo que cerrar más (no llega a encima a Marezi) y el delantero remata bien. Nos quedamos con la reacción. Las sensaciones antes eran que no marcábamos y ahora es diferente, con mejor actitud".

Sobre su posición en el campo explicó: "El equipo juega sin extremos y donde me ponga el entrenador trato de sumar lo que puedo. Seguiré trabajando para que esos errores atrás no se produzcan", indicó.