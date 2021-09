Ocampos, la gran duda ante el debut en la Champions

No hay mal que por bien no venga y si ha tenido algo positivo el aplazamiento del Sevilla-Barcelona, en una decisión que parece más política –de adhesión a LaLiga más que al contrario– que deportiva, es que Julen Lopetegui llegará al debut en la Liga de Campeones con todo su arsenal disponible. Con matices. Hay dos futbolistas que salen de sendas lesiones musculares y que centran la gran duda ante el estreno en la Champions de este martes, ante el Red Bull Salzburgo, que ayer continuó con su paso de oca, a victoria por partido, en su cita de la séptima jornada de la Bundesliga austríaca. Se trata de Óliver Torres... y de Ocampos, pese a que éste ya reapareció el jueves ante el Alavés.

El poderoso extremo argentino es la gran duda del Sevilla de Lopetegui para el inicio de la nueva fase de la Champions. El entrenador guipuzcoano afronta el primer partido del Grupo G sin ninguna baja médica, con todos sus hombres disponibles, pero con la incógnita sobre quién actuará en la banda izquierda. Si se tratase de un partido definitivo, Ocampos jugaría seguro. Pero el fondo de armario sevillista es amplio y el partido tampoco invita a realizar sobreesfuerzos que puedan tener consecuencias a medio plazo. Y éste es el caso del argentino.

Óliver Torres, en cambio, ni siquiera ha podido reaparecer aún. Se lesionó en la pretemporada, en el primer amistoso, disputado ante Las Palmas el pasado 22 de julio, y hasta hace unos días, según reconoció él en las redes sociales y en un reportaje que le dedicó el club, no ha podido unirse al grupo, aunque ya lo hace "con alegría" y con ganas de empezar a competir. Pero no le dio lugar a probarse el jueves ante el Alavés, como sí hizo Ocampos, que salió en la segunda parte e incluso llevó alguna acción de peligro, tras sustituir a Suso en la derecha.

Lopetegui tuvo ayer otra buena noticia, con la reincorporación de Acuña, Papu Gómez y Montiel a los entrenamientos después de participar, los dos primeros, en el partido que disputó en la madrugada del viernes, a la 1:30, Argentina en Buenos Aires ante Bolivia. Los tres argentinos se ejercitaron en la sesión matinal de ayer, tras el descanso del viernes de toda la plantilla, al mismo nivel que el resto de sus compañeros.

A Ocampos también se lo vio sobre el césped de la ciudad deportiva en el regreso a los entrenamientos para preparar, ya de forma específica, el primer partido de la fase de grupos de la Champions. Pero quizá no tenga aún el ritmo competitivo necesario. Dado que el Sevilla mantiene la política de no desvelar quiénes son los futbolistas de baja –Monchi asume toda la responsabilidad en este asunto–, no dio parte médico del argentino y se desconoce desde cuándo estaba lesionado antes de su reaparición en los entrenamientos en el inicio de esta semana. Cabe recordar que en el caso de Óliver Torres fue el propio futbolista quien anunció el 24 de julio que debía parar varias semanas por un problema muscular. Pero Ocampos ha estado también parado un mes aproximadamente y aún no ha debutado en la presente Liga.

Lopetegui cuenta con elementos suficientes para cubrir las dos alas en su habitual sistema de juego. Óscar, autor de un golazo el jueves ante el Alavés, es uno de los candidatos a jugar en la izquierda. Pero también lo es el Papu, quien tras la disputa de la Copa América y su participación en los partidos de clasificación para el Mundial está en un buen tono competitivo en este inicio de temporada.

Así, con la duda en la izquierda, el once podría ser el formado por Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Suso, Óscar y En-Nesyri. Lopetegui tiene tiempo y alternativas. No sería extraño ver a Delaney o Lamela en el once también, tampoco a Rafa Mir. Es la ventaja del esperpéntico aplazamiento del Sevilla-Barcelona.