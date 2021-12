Entre lesiones y positivos, un once lleno de incógnitas para Cádiz

La variante ómicron se ha convertido en una china en el zapato para los equipos de fútbol profesional también. Su alto índice de contagios, como era de esperar, ha llegado a los equipos de élite, sobre todo al regreso de éstos de las vacaciones navideñas. Y en el Sevilla el receso invernal, que iba a ser un necesario parón en la competición para reponer fuerzas, se ha convertido en otro inconveniente que sumar a los que ya arrastraba una plantilla horadada por las lesiones.

Ahora mismo es una auténtica incógnita qué once podrá disponer Julen Lopetegui en el primer partido del año, el lunes 3 de enero en Cádiz, a las 21:15. Lo único seguro es que no estarán Koundé, por sanción, ni los lesionados de larga duración, Suso y Lamela. Lo demás es un mar de dudas. El Sevilla cierra la primera vuelta liguera con este encuentro que abre una semana en la que tendrá tres, pues hay que sumar el que jugará en Zaragoza correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey, el 6 de enero a las 18:00, y el de la primera jornada de la segunda vuelta, el domingo 9 de enero, a las 16:15, en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Getafe.

Lopetegui y su cuerpo técnico esperaban poder empezar a repartir esfuerzos a la vuelta de las vacaciones, de apenas seis días, que han tenido los futbolistas en Navidad. Pero los cuatro positivos, asintomáticos y aislados, incrementarán el número de bajas al menos para el primer partido en Cádiz, y puede que para los dos siguientes, según cada caso.

En el comunicado oficial que publicó el Sevilla en la medianoche del martes al miércoles se desvelaba que dos de los tres positivos anunciados en principio ya estaban contagiados durante las vacaciones. Es decir, que su periodo de cuarentena ya había comenzado antes de la vuelta a los entrenamientos. El otro caso, en cambio, empezará a contabilizar los 10 días –en espera de que entre en vigor la nueva cuarentena de 7 días– a partir del martes. Y ayer miércoles, el club realizó una actualización de su comunicado inicial sumando otro positivo más. Ya son cuatro, por tanto, y dos de ellos deben computar desde esta misma semana. Es decir, que dos serán baja segura tanto en Cádiz como en Zaragoza y puede que ante el Getafe.

Sería un problema menor si la plantilla del Sevilla no partiera de la realidad del cúmulo de lesiones que ha sufrido en los dos últimos meses, y que ha repercutido asimismo en el esfuerzo continuado de los futbolistas que estaban disponibles. Entre los que siguen lesionados, como Suso y Lamela, posiblemente Montiel, Acuña y Óliver Torres, y los que salen de lesión, como Jesús Navas o En-Nesyri, la casuística es amplia y se podría combinar con los positivos en Covid ya desvelados o con posibles nuevos casos.

El delantero marroquí ya reapareció ante el Barcelona y la FIFA consiguió que junto al resto de internacionales africanos no se incorporara a la Copa de África hasta después del Cádiz-Sevilla. Pero es uno de los futbolistas a los que no se ha visto en las imágenes publicadas por el club de los hermetizados entrenamientos en la ciudad deportiva. Bono y Munir, en cambio, sí han sido vistos en esas publicaciones. Jesús Navas era otro de los jugadores que estaba previsto que se incorporaran ya después del parón, pero, como En-Nesyri, es una incógnita su estado físico y si es uno de los afectados por los positivos. Y así podría continuarse con los casos de Montiel, Acuña, Óliver Torres, Idrissi, Óscar...

Ante el Barcelona, Lopetegui dio una lista de convocados con seis bajas por lesión. Y justo antes del encuentro, el club comunicó las bajas de última hora de Idrissi y Óscar Rodríguez, por una indisposición. Ambos aparecen en un vídeo del primer entrenamiento tras el parón, con lo cual no son de los tres positivos que anunció el Sevilla en la medianoche del martes al miércoles. En definitiva, que Lopetegui tuvo que afrontar el último encuentro del año con ocho bajas nada menos: Jesús Navas, Montiel, Acuña, Óliver Torres, Óscar, Idrissi, Suso y Lamela, estos dos últimos de larga duración. Y algunos de ellos puede que no lleguen a la cita del lunes, para la que la que es segura la baja de Koundé, por sanción. El once, a cuatro días del partido, es una absoluta incógnita, entre positivos y lesionados.