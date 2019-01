Pablo Machín: "Hay que darles mérito, han sido muy intensos"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha analizado la derrota de su equipo ante el Athletic, en la que ha destacado la intensidad del cuadro vasco y la determinación de Williams para marcar. Pese a todo, el técnico sevillista ha realizado también un balance favorable de la primera vuelta, aunque insistiendo en la necesidad de mantener el sello impuesto hasta el momento.

"Cada partido es un mundo y es una realidad. Los mini-partidos que en la Copa nos fueron favorables, hoy ha sido al revés. Hay que darles mérito, sabíamos que serían intensos al inicio. Han dominado más, no les hemos generado peligro. Con el 1-0 se igualó todo, pero el marcador a favor les allanaba el camino. El equipo no le ha perdido la cara al partido. Ellos han sido muy eficaces, con Williams como hombre del partido", ha asegurado el técnico sevillista. que destacó el trabajo del delantero: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que el plan suyo iba a ser el que se ha dado. Williams nos ha ganado por arriba, por abajo, en velocidad, ha sido muy eficaz en los tiros...".

Pese a todo, Machín sí ha hecho un balance positivo de la primera vuelta: "Estamos muy bien colocados en esta competición, aunque hoy nos ha tocado la derrota. Miro mucho el presente, mirar a largo plazo no es la función del entrenador, nos examinan en cada partido. Haciendo una reflexión, si seguimos en Champions es una media temporada magnífica, pero que servirá de muy poco si no seguimos en la misma línea y hacemos una buena segunda vuelta. El balance es positivo, estamos en todas las competiciones al máximo de lo que queríamos, pero la autocomplacencia no nos va servir".

Además, el técnico sevillista se ha referido al estreno de Munir. "Nos hubiera gustado que tardase más en debutar, sería señal de que Nolito hubiera estado con nosotros. Nos ha costado que cogiera la confianza y que fuera determinante como en la Copa. No lo vamos a disfrutar, hasta el final seguirá lesionado. Tenemos la incorporación de Munir, he creído conveniente que nos podía ayudar, esperemos que pueda hacerlo a partir de ahora".