Pape Gueye por Delaney... y Bryan Gil: cambio de cromos rejuvenecedor y con aval

El sprint final del Sevilla en el mercado de enero tendrá frutos en forma de permuta de piezas en la medular del equipo, siempre que Pape Gueye, futbolista elegido para reforzar el centro del campo, pase el reconocimiento médico. Tras el frustrado intento por Reine-Adélaïde, Gueye es una apuesta más vinculada a Jorge Sampaoli y la ocasión llega porque el actual entrenador del Marsella, que lo sacó en los últimos minutos del partido del sábado ante el Mónaco, no le da tanta confianza.

Por ello, y pese a la tentativa del Stuttgart, el futbolista de 24 años se ha dejado seducir por la oportunidad que le brindan en Nervión dado que en el equipo que dirige Igor Tudor no estaba teniendo el protagonismo ni la continuidad que deseaba. En cambio, conoce perfectamente a Sampaoli, que es quien avala su contratación. Llega por Delaney, que saldrá cedido al Hoffenheim. Pieza por pieza. Además, también llegará Bryan Gil para la banda izquierda.

El comité de dirección intensificó en el fin de semana la contratación de Bryan Gil, cedido por el Tottenham Hotspur. Sampaoli había reclamado públicamente un futbolista que equilibrara el desajuste entre el número de futbolistas de la banda derecha yh la carestía en la izquierda, donde se desenvuelve el barbateño de 21 años, que salió del Sevilla hacia Londres en la operación de llegada de Lamela. "Bryan Gil sí entra en el perfil", dijo rotundo el viernes. "Lo quise en el Marsella y lo llamé personalmente: nos daría cosas en la banda", especificó.

Y negocia también el Sevilla con el San Lorenzo de Almagro para cerrar la contratación de otro central que termine de apuntalar la defensa, Federico Gattoni (Buenos Aires, 16-02-1999), aunque desde Argentina llegan noticias contradictorias sobre si va a renovar con su club o va a fichar por el Sevilla, que en cualquier caso, renueve o no, no tendría que pagar una alta cifra de traspaso.

"El club siempre intentó renovar el contrato de Gattoni. Si llega una oferta y el jugador quiere emigrar no nos vamos a oponer. Por eso estamos reforzando el plantel, porque sabíamos que lo de Gattoni puede llegar a suceder", dijo el presidente del San Lorenzo, Horacio Arreceygor, antes de que dejara a un lado su situación y diera el plácet para que jugara en el debut liguero ante el Arsenal.

Al margen del central, sea Gattoni o Djiku –ambos son diestros– el que venga finalmente, el que ya está en Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato hasta el final de temporada como cedido es Pape Gueye (Montreuil, 24-01-1999), futbolista de 1,89 metros, longilíneo, con capacidad física para ejercer como medio centro y también calidad técnica en su pierna izquierda para actuar como interior. Sin ser un box to box como era Reine-Adélaïde, tiene versatilidad para actuar como 6 o en una posición más adelantada, de interior, como 8 ó 10.

Es decir, el mediocampista francés, que tiene en su palmarés 15 internacionalidades con la selección absoluta de Senegal después de haber sido sub 19 y sub 18 con Francia, puede ser una pieza para dar relevos a la medular sevillista, tanto a Fernando, como a Joan Jordán o a Rakitic. He ahí su valor, además de que ha jugado 19 partidos esta temporada (tres de ellos en la Champions), con un gol y una asistencia, aunque el minutaje (608 minutos entre Ligue 1, Champions y Copa de Francia) y la continuidad no son los deseados por el futbolista. Y tiene el añadido de que Sampaoli lo ha dirigido una temporada y media, entre febrero de 2020 y mayo de 2022, durante su fructífera estancia en Marsella hasta su ruptura con la dirección del club.

Cubrirá el hueco en la nómina de fichas del Sevilla que dejará Thomas Delaney. El danés está cerca de cerrar su cesión hasta junio al Hoffenheim, según Sky Sports en su edición alemana, donde aseguraba que el acuerdo ya está cerrado y que sólo falta concretarlo con los preceptivos trámites de intercambio de documentos para ser firmados este lunes. Con el danés de 31 años, el Hoffenheim ganaría a un centrocampista experimentado en la Bundelisga: sería su tercer club alemán tres el Werder Bremen y el Borussia Dortmund, de donde llegó al Sevilla en el verano de 2021 por 6 millones de euros –firmó hasta 2025–. La lesión de rodilla en el Mundial y el poco afecto que le tiene al danés Sampaoli aconsejan el cambio de cromos, vía cesiones, eso sí.