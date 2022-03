Qatar, un Mundial muy sevillista

La definición de las selecciones que tendrán plaza en el Mundial tras los partidos de repesca de esta semana han asegurado que la cita de Qatar 2022 sea el que más representación sevillista vaya a tener de la historia del club de Nervión. Hasta doce jugadores de la actual plantilla que tiene a sus órdenes Julen Lopetegui (la México de Tecatito Corona tenía que certificar un billete ya prácticamente en el bolsillo la pasada madrugada) tienen su presencia asegurada, con la salvedad de que aún resta que dichos jugadores entren en la lista definitiva que ofrezcan sus respectivos seleccionadores, aunque hay que decir que todos han sido fijos en la totalidad de la fase de clasificación si no han mediado lesiones.

La clasificación de Marruecos este martes tras superar a la República del Congo sumó tres nuevos potenciales representantes, Bono, En-Nesyri y Munir, lo que, junto con Tecatito Corona, dispara la nómina de sevillistas que pueden estar presentes en la cita qatarí.

Ya a mediados de noviembre la clasificación de Argentina elevaba a 7 u 8 (en esos momentos Ocampos no estaba yendo con la albiceleste al salir de una lesión que también le hizo perderse la Copa América) el número de internacionales sevillistas cuyas selecciones habían certificado su presencia en el Mundial. Con Argentina cuatro hombres que son Acuña, Montiel, Papu Gómez y Ocampos tienen grandes posibilidades de estar en la lista definitiva de Lionel Scaloni. Lamela ya hace tiempo que salió de la rueda y prácticamente desde su fichaje por el Sevilla no ha sido reclamado ninguna vez, aunque sí lo había sido anteriormente.

También por entonces habían logrado ya su tarjeta de embarque para Qatar la Dinamarca de Delaney y la Francia de Koundé, así como una de las sorpresas, la Serbia de Dmitrovic y Gudelj.Y la verdad es que podían haber sido más de esos 12 representantes si no llega a quedarse fuera Suecia, con Augustinsson en el equipo que perdió la final de la repesca ante Polonia.

De cualquier forma, es bastante probable que esta cifra varíe cuando se dispute el Mundial, ya que el cambio de fechas de junio a noviembre-diciembre por las temperaturas en Qatar hará que el primer mercado de fichajes haya pasado, con la consiguiente fluctuación tanto en salidas como entradas. Hay jugadores que se intuye que no estarán por entonces en la plantilla del Sevilla, con el nombre de Koundé, por ejemplo, en la mente de todos. En realidad, ningún jugador puede decirse que tiene el sitio asegurado en el Sevilla para entonces, ya que el mercado del fútbol es muy voluble y no se sabe qué puede pasar con todos los futbolistas en general, pero en particular con hombres como Gudelj o Munir, sobre los que ya había rumores sobre su salida en verano, Bono o En-Nesyri, por quienes el Sevilla también puede aceptar ofertas en el mercado.

En la plantilla hay otros jugadores que podían haber estado también en esta lista, pero que por una razón u otra no están. Rakitic renunció a la selección de Croacia antes de volver al Sevilla, Jesús Navas, que recientemente ha expresado en voz alta su deseo de volver a la selección, dejó de ser llamado por Luis Enrique, que no ha contado nunca con Rafa Mir pese a que fue el delantero de la selección olímpica que ganó la plata en Tokio precisamente en la final ante la Brasil de Diego Carlos.

Una inyección económica

Tan amplia representación también revertirá en la economía del club por la asignación que la FIFA otorga a los clubes por la cesión de sus jugadores en fases finales de los grandes torneos. En el pasado Mundial de Rusia también hubo una amplia representación sevillista, ya que un total de 6 jugadores de la plantilla blanca estuvieron en la cita, Kjaer, Mercado, Banega, Muriel, Nzonzi y Layún, aunque también Rami y Krohn-Dehli, en el Marsella y el Deportivo cuando se celebró la cita, computaron para la FIFA como jugadores del Sevilla en las cifras que ello reportó en total por participación en el Mundial (por ello si Luuk de Jong fuera con Países Bajos también computaría). El Sevilla recibió unos ingresos de 1,3 millones de euros, de los cuales 340.000 euros fue por la presencia de Nzonzi en la Francia que se adjudicó el título en la final ante Croacia.