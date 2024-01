Quique Sánchez Flores: "El Getafe es una centrifugadora"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, muestra su preocupación por la situación deportiva que atraviesa el grupo, aunque la ilusión de la Copa hace el que paréntesis merezca la pena. No se moja a la hora de calibrar a los refuerzos y le pasa la pelota al club escudándose en que no ha tenido tiempo para tener toda la información de la plantilla, al tiempo que avisa del Getafe, al que cataloga como “una centrifugadora”

“No creo que el cambio de mentalidad vaya a venir por el cambio de las competiciones, sino a través de los resultados. Aún no hemos dado por cerrado el partido anterior, estamos corrigiéndonos de cara al próximo partido”, decía el madrileño, que volvía a salir por la tangente cuando le preguntaban por si lo adecuado para la situación del Sevilla son jugadores jóvenes y sin experiencia como Agoumé, Mejbri, Muzambo, Mejía… “Lo digo de corazón. Estoy en mi cuarta semana con el equipo, no tengo la valoración de años y de meses que tiene la dirección del club, así me pongo en sus manos”, insistía para completar después: “Cuando llegan chicos nuevos lo que hacemos es aumentar si cabe la mirada analítica y ver qué nos pueden dar. Pero estamos en un cortoplacismo asustante. Todo lo que queremos para ya. Abrimos la puerta a todos y habrá algunos que nos parecerán mejor que otros”.

Quique ha detectado uno de los grandes problemas del Sevilla, la desorganización defensiva, algo que si no se corrige puede explotar el Getate. “Me descorazoné mucho en el último partido. Habíamos mejorado y era un inicio. Los chicos quieren y eso es una buena noticia. Están ilusionados con la competición. Sabemos que el Sevilla ha competido bien en torneos del KO y lo vamos a intentar. El rival es una centrifugadora, un dolor de muelas, así que hay que trabajar muy bien para pasar”.

Desorganización defensiva

Al preparador sevillista se le preguntó por el partido ante el Getafe que se llevó por delante a Diego Alonso, un 0-3 que dejó muerto al equipo y lo desnudó.

“Las cosas o pasan porque sí. En el futbol está todo medido, hay mucho análisis, sabemos por qué vienen las cosas. Estamos en una reconstrucción defensiva. El mismo desorden que hay en ataque se repite en defensa. Hay patrones que se repiten. He visto ese partido Sevilla-Getafe y me he dedicado a sacar una serie de patrones que se repiten. El problema no es el ataque, este equipo con todos los entrenadores tiene mucho porcentaje de posesión, pero sí hay un problema de organización y de transición. El fútbol actual no permite ese desorden defensivo. Con cualquier cosa estás muy expuesto”, sentencia.

Por la afición. “Todo lo que hacemos lo hacemos en función de hacer feliz a la gente. En el últomo partido tuvimos momentos buenos, pero para que lleguen hay que trabajar en crearlos, no llegan solos. No se trata de dar un golpe encima de la mesa, hay que trabajar mucho para crearlos. Estamos haciendo cosas mal. Estamos en un mundo hiperprofesionalizado en el que no te puedes equivocar”.

Tocados. “Va a ser un partido de mucha vitalidad y mucha energía. Irán los que estén sanos. ¿Mariano el otro día? Hay que tener claro que en este tipo de jugadores, tras las lesiones vuelven los nombres pero no son los mismos con tanto tiempo sin jugar. Hay que tener mucho cuidado. Jesús (Navas), Lamela, Mariano… nos hace mucha ilusión que vuelvan, pero hay que tener paciencia y un cuidado especial”.

Rafa Mir. “Tenemos una visión de la plantilla, me la explican bien antes de llegar, la calidad, su situación en el club… Cuando llego pregunto por la situación de cada jugador. A mí me interesan jugadores que estén motivados. Los que el club y yo entendamos que no están motivados saldrán. Eso es el fútbol. Entrenar, entrenan todos, luego los que juegan son los que entran en muchos factores, uno de ellos es la motivación. Lo mínimo es tener motivación”.

Su paso por el Getafe. “Revancha no, hace dos años tuvimos uno de los momentos más importantes de su historia. Hicimos unos números que sólo el Crystal Palace y el Getafe lo habían hecho (su reacción tras la etapa de Míchel, pues se salvó tras 7 derrotas consecutivas y estar casi descendido, incluso arrollando al Madrid). Recibimos la felicitación del Crystal Palace. Nos conocemos a fuego. He tenido 3 etapas y las tres han sido dignas. Vamos a una casa amiga en la que habrá fuego enemigo”.

Bordalás. “Lo respeto mucho. Empezó un par de años antes que yo y yo llevo 20. Nadie se mantiene tanto tiempo por casualidad. Hay algo especial detrás de la persona y el entrenador”.