Quique Sánchez Flores: "Acostumbrarnos a ganar es vital"

Quique Sánchez Flores sabe que tiene este domingo un hueso duro en su visita a Montilivi, donde lo espera el equipo de moda, un Girona crecido y que amenaza al mal momento del Sevilla, que no obstante espera que la ilusión de la Copa tras la victoria en Getafe tenga un efecto cauterizador y que ofrezca una dosis importante de autoestima.

"Acostumbrarnos a ganar es vital. Después de vencer ante un gran rival, el grupo debe recapacitar sobre sus fortalezas. Es una parte que asoma de lo mucho que podría dar este equipo", decía el entrenador madrileño, que califica de "admirable" la trayectoria del Girona, del que no descarta que, como el Leicester en la Premier hace unos años, pueda ganar la Liga. "En el fútbol todo puede pasar. Tienen la ilusión y la motivación por hacer cosas importantísimas, los números le respaldan, están en un estado altísimo, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, en nuestras mejoras, que son pequeñas pero fructíferas. Esperamos que cada vez veamos más mejoras y obtener resultados", indicó el técnico.

Quique destaca que el grupo está en crecimiento. "Nosotros queremos jugar con la ilusión de vernos mucho mejor. Cada vez que ganamos, eso nos dura en los siguientes días, nos anima, pero debemos consolidar las victorias, es lo más complejo. Ponernos a la velocidad correspondiente es lo que nos va a dar continuidad. Más allá del trabajo diario, pongo por delante el resultado, el resultado es lo que va a cambiar las mentes", decía.

Los jóvenes

"Con los jóvenes me gusta abrir las puerta y decirles, pasa. No creo en llenarle la cabeza con muchas noticias u obligaciones. Con esa libertad con la que juegan, virtudes que demuestran, hay que intentar que aterricen con esa libertad y que se expresen así en el primer equipo. La suerte es que expresa muchas cosas que necesitamos. Necesitamos gente que genere deseo y motivación y él las tiene. Le pedimos poco porque nos da mucho", apuntaba el preparador al hilo de la irrupción de Isaac Romero y Alberto Flores.

También habló de Hannibal Mejbri y Lucien Agoumé, refuerzos de invierno. "Hannibal es un chico que lo estamos viendo. Ayer hicimos un partido de 60 minutos, media hora y media hora. A ver cómo entiende y qué cosas nos va enseñando. Técnicamente es muy dotado, muy asociativo e ideal para jugar en tres cuartos de campo. No es sospechoso respecto a su trabajo porque viene de jugar en el Birmingham y la Premiership es complicada. Vamos viendo a todos qué señales nos mandan y después tomamos las decisiones finales", decía sobre Mejbri.

El estado de forma de Rakitic: Siempre hablo con los jugadores, pero no para dar explicaciones de por qué no jugan o sí juegan. Sino para saber cómo están. Si veo que están en buen momento de forma le sinvito a que los conserven. Si no lo están, como muchos ahora, les invito a que hagan lo que deben hacer. Con él tenemos el mismo trato que con los demás jugadores. Un trato fantástico".