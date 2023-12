El Racing de Ferrol recibirá al Sevilla en ascenso directo y sin su 'estrella'

El Sevilla tendrá que agarrarse a la ilusión por la Copa del Rey. Después de caer definitivamente en Europa, la temporada nervionense se vuelca en LaLiga EA Sports y, sobre todo, en el torneo del KO. En la entidad hispalense ven a esta competición como una oportunidad de oro para recuperar la alegría en sus gradas y, por qué no, soñar con llegar lejos.

Su siguiente obstáculo es el Racing de Ferrol, equipo que compite en LaLiga Hypermotion y está siendo una de las gratas sorpresas del fútbol español. Además, recibirá al Sevilla en puestos de ascenso directo e invicto en su feudo, el Estadio Municipal de A Malata.

Carlos Vicente, baja importante

La primera parte de la temporada del Racing de Ferrol ha sido muy notable. El conjunto gallego, recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español, venció en Valladolid en el último partido del 2023 y confirmó su plaza en el ascenso directo. Con 37 puntos, marchan, actualmente, en la segunda plaza de LaLiga Hypermotion, aunque el mercado invernal ha dañado su plantilla.

El atacante Carlos Vicente no estará en el duelo de Copa del Rey ante el Sevilla. El extremo zaragozano, que suma cuatro goles y cuatro asistencias en la temporada 2023/24, está siendo una de las sensaciones del fútbol español, algo que no ha pasado por alto en la categoría de oro. El Deportivo Alavés no ha dejado pasar la oportunidad y ha fichado a Vicente, un jugador que estaba siendo seguido por muchos equipos de LaLiga EA Sports.

Por tanto, en A Malata esperarán al Sevilla con una de cal y otra de arena: sin su mejor jugador, pero invicto en su feudo, lo que le convierte en un rival exigente y absolutamente competitivo.

Djibril Sow está de regreso

Quique Sánchez Flores, nuevo técnico sevillista, recuperará a Djibril Sow, quien todavía no ha debutado a sus órdenes. El mediocentro suizo causó baja en Granada por una tendinopatía aquilea derecha, que se trata de una inflamación en el tendón de aquiles.

Aunque en un principio pudiese parecer un problema de mayor gravedad, el centrocampista sevillista regresó esta semana a los entrenamientos y estará disponible para las próximas citas de su equipo, incluido el Civitas Metropolitano, ya con Sánchez Flores en el banquillo.