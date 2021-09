Rafa Mir: "El equipo jugó bien y eso tiene que dar confianza para lo que viene"

Rafa Mir se mostró "muy contento" por la victoria del Sevilla sobre el Valencia, destacando que "el equipo jugó bien, logró los tres puntos y eso tiene que dar confianza para lo que viene".

Goleador ante el conjunto levantino, el delantero señaló que se va sintiendo muy bien, "conociendo a los compañeros, ellos a mí y van saliendo las cosas". "El fútbol son resultados y los estamos teniendo. No hemos perdido aún y estamos haciendo buen fútbol. Hay que seguir en este camino de sacrificio y trabajo". "Tenemos una plantilla amplia y recursos para que el equipo gane", aseguró.

Mir destacó su buena adaptación y afirmó sentirse "como un sevillano más". "Estoy contento por la acogida de mis compañeros. Somos una piña y tenemos que estar unidos para que las cosas salgan bien en una temporada muy larga". Sobre la afición indicó: "Es espectacular. La he sufrido como rival y desde luego prefiero tenerla de mi lado, porque la sensación es increíble".

Por su parte, Montiel, en la línea de su compañero, dijo sentirse "feliz" por el triunfo y abogó por "seguir trabajando, porque esto no para". "Lo importante es que se ganó. Bienvenido sea si me lo dan a mí", afirmó sobre el tanto y Sela acción del 2-0 en la que fue protagonista, al tiempo que señaló que se entrena "para seguir creciendo, mejorar y ayudar al equipo cuando me toque".

El argentino destacó la victoria y el buen trabajo que viene haciendo el equipo: "Se ganó, pero anteriormente ya veníamos trabajando bien en busca de un resultado positivo".