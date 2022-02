Rakitic, su vuelta a Croacia y Messi cantando el himno del Sevilla

El de este jueves en el Estadio Maksimir de Zagreb será un partido muy especial para Ivan Rakitic. El veterano centrocampista del Sevilla, y segundo capitán de la plantilla regresa a un lugar especial para él, tanto de forma directa y personal como de forma paternal. Su padre, natural de Zagreb antes de emigrar a Suiza, donde nació Ivan, siempre ha sido aficionado del Dinamo de Zagreb y ha ocupado las gradas que se llenarán mañana para recibir al Sevilla.

Además, allí debutó con la selección croata Rakitic. Por eso, en su participación en el programa A balón parado de SFC TV, el suizo-croata habló con cariño del partido y del estadio del Dinamo. "Es bonito jugar en ese estadio, donde empezó para mí el viaje de la selección. Me alegra tener esta oportunidad y enseñarle a mi gente en Croacia a mi Sevilla Fútbol Club".

Con la selección de Croacia, de la que se retiró al fichar por el Sevilla en 2020 después de 106 partidos y 15 goles, debutó en el estadio Maksimir el 8 de septiembre de 2007, en un partido de clasificación ante Estonia (2-0, goles de Eduardo). Entonces acababa de aterrizar en el Schalke 04 procedente del Basilea.Rakitic, pese a su receso de seis años en el Barcelona, ya ha alcanzado los 230 partidos oficiales con el Sevilla, una cifra más que significativa: "Es un orgullo llevar tantos partidos y poder igualarme a Juan Martagón o a Daniel Alves. Pero lo principal es poder seguir disfrutando con el que más partidos -Jesús Navas- tiene y seguir subiendo en esa clasificación. Yo no nací sevillano ni sevillista pero moriré así. Mi casa está aquí en Sevilla y eso no va a cambiar nunca. Lo que a mí me ha dado el Sevilla no se lo voy a poder devolver".

Rakitic diciendo que Messi cantaba el himno del Sevilla JAJAJAHAHA pic.twitter.com/bOXemmKT9B — SFCSVQ1 (@SFCSVQ1) February 22, 2022

Además, en un momento de la entrevista habló de la trascendencia del Himno del Centenario, compuesto por el El Arrebato, fuera de Sevilla. Y puso como ejemploque se cabanta entre los jugadores del Barceona, incluso por Messi. "El himno nuestro es una cosa única. Es así. En el vestuario del Barcelona hay chavales que lo cantaban", dijo. "Chavales, no Messi entonces", le replica el periodista. "También, es un buen chaval", respondió entre risas el suizo croata.

Los penaltis ante Osasuna y Dinamo

Rakitic también habló de su técnica para tirar penaltis y de los dos últimos que ha lanzado, el fallado ante el Osasuna y el marcado con el Dinamo de Zagreb. El capitán sevillista tuvo la ocasión de oro de lograr el 0-1 en Pamplona sobre la bocina. Pero el portero le adivinó el lanzamiento. Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo, volvió a coger el balón con determinación, en la Europa League, para abrir el marcador ante el Dinamo de Zagreb. Engañó al portero.

"Cada jugador tiene su técnica. Hay jugadores que deciden tirar hacia un lado y para allá va y da igual lo que haga el portero. Pero yo sí que intento sentir un poquito la situación, ver lo que hay, y por eso voy también bastante despacito para el balón, para tener tiempo, decidir lo que tengo que hacer y hacerlo mejor que en Pamplona. Hay que aprender rápido, rápido", comentó entre risas.

Además, explicó cómo se fraguó que tirase el penalti en la Europa League, de forma inmediata al fallo de Pamplona, en el minuto 12 del siguiente partido de hecho. "Pablo, el segundo entrenador, me preguntó ante el Dinamo, '¿Ivan, ese penalti lo coges tú?'. Y le dije que sí, tengo mucha confianza, me siento muy bien. Me quedo muchas veces después de los entrenamientos con nuestros porteros y tengo mucha confianza. En Pamplona, el portero lo paró bien. También hay que felicitar al portero".

Rakitic no termina de quitarse de la cabeza aquella ocasión. "Me dolió mucho el penalti de El Sadar. Sobre todo por el equipo, porque hicimos muchas cosas para ganar, sobre todo en la segunda parte, y ya sabemos que cada partido es complicadísimo es muy difícil ganar, sobre todo fuera, por eso me dolió muchísimo".