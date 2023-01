Rakitic: "Hicimos muchas cosas para ganar el partido"

Iván Rakitic no escondió su enfado tras la derrota de su equipo en Montilivi. El capitán analizó el encuentro a pie de campo y señaló que "no se puede fallar" en referencia clara al error de Nianzou en el gol que dio la victoria al conjunto catalán. "Hoy ha sido uno pero mañana puede ser otro. No puede pasar más", puntualizó.

El centrocampista realizó un buen partido, de hecho fue el autor de la asistencia al propio Nianzou en el gol sevillista, y señaló que "el equipo hizo mucho para poder ganar el partido". "Ha sido un partido muy disputado en el que hicimos muchas cosas para ganarlo", señaló.

El croata habló sobre la delicada situación del equipo, que puede volver a los puestos de descenso al término de la jornada. Una situación que "preocupa" porque "no es el sitio del Sevilla". "Tenemos que levantarnos y quitar esos fallos individuales. Estamos para trabajar, pelear y sacar esto adelante", finalizó Rakitic.