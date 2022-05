Rakitic: “Siempre que me vea competitivo y capaz de ayudar, aquí estaré”

Se erigió en portavoz en un sentido discurso a sus compañeros al finalizar la temporada, destacando los valores de unión y familia tras la campaña más extraña y compleja que se recuerda. Ivan Rakitic (Möhlin, Suiza, 10-04-1988) es consciente del paso del tiempo, del crecimiento del Sevilla y de su reflejo en el debate continuo y en las críticas, que acoge como necesarias. Sabe que habrá "muchas cosas que mejorar", un cambio de ciclo. Y se ve como un comodín en el que apoyarse para esa mejora.

–La temporada más dura al decir de Mochi y Lopetegui.

–Más o menos pienso en su misma línea. Sobre todo cuando uno lo siente tanto y lo quiere tanto. Ha sido una temporada de muchísimas emociones, de muchísimas cosas buenas y de otras muchas cosas menos buenas. Conseguimos el objetivo y somos también exigentes y pensamos que podríamos haberlo hecho mejor, pero estamos muy contentos de cómo terminamos al final. Tenemos una sensación de muchísimo orgullo por seguir haciendo historia, por haber sido la primera vez en la historia que conseguimos estar tres veces seguidas en la Champions. Siempre queremos más y peleamos y luchamos por todo y todo esto te llena de fuerza, de voluntad para querer ir por mucho más.

–¿Tuvieron sensación de alegría o de alivio al finalizar el año?

–Alegría, alegría. Fue un suspiro bueno, pero ya está. Mucha alegría y mucho orgullo. Y mucha fuerza. Queríamos eso, lo conseguimos y tenemos que seguir construyendo y reforzarnos e ir a tope a por todo la próxima temporada.

–Pero parece que todo era sufrimiento, como si no hubiera podido disfrutar el equipo…

–Pero hemos disfrutado, hemos disfrutado. Cuando vas creciendo y quieres más, vas logrando cosas que ya te saben a poco. Es normal, forma parte de un proceso importante y ojalá que todos los años podamos quedar tercero o cuarto y que sean estos nuestros problemas en los próximos veinte años, sería buena señal. Tenemos que quedarnos con las cosas positivas, las buenas, y hubo muchísimas. Debemos engancharnos a ellas.

–¿Qué destacaría en positivo?

–Primero, conseguir por tercer año consecutivo a la Champions y haber hecho una primera vuelta histórica, espectacular. Y segundo, también, que al final las cosas menos buenas también te sirven para saber qué es lo que tienes que mejorar y reforzar. Ha sido un año muy duro, pero también de aprendizaje para la mejoría ante lo que viene. Y esto es muy importante, porque hay que seguir.

–Novena participación en la Champions, de 18 clasificaciones europeas… a pesar de todos los problemas, la eliminación en la Champions y de la Europa League luego, la Copa con toda la polémica que hubo, el debate continuo sobre el juego…, el Sevilla retiene su gen competitivo.

–Por supuesto. Todo esto es fruto de ese crecimiento, de ese paso que seguimos dando y tenemos que seguir en esa línea. Queremos y debemos seguir reforzando, seguir siendo nosotros mismos pese a todo. Me quiero quedar con muchas cosas buenas y debemos escuchar a la afición, por supuesto, debemos escucharla siempre, podríamos haber hecho las cosas un poco mejor, por supuesto. Pero vamos a seguir creciendo y el Sevilla Fútbol Club sigue ahí.

–¿Han podido reflexionar ya por qué se dio ese bajón en la segunda vuelta? ¿Fue un bajón mental o físico?

–Han pasado muchas cosas, las lesiones y el Covid fueron una realidad. Recuerdo haber entrenado durante semanas solamente con ocho o nueve compañeros del primer equipo. Y eso no te hace el trabajo más fácil. Nos han pasado demasiados cosas, en contraste con las pocas que nos pasaron en anteriores temporadas y que se han juntado en esta. Es un punto que debemos analizar para que no vuelva a suceder, pero cómo ha aguantado y ha salido reforzado el grupo es espectacular y tenemos que quedarnos con eso, pensando que hay detalles que no pueden volver a pasar, confiar al máximo… Al principio a lo mejor no lo ves muy bien, pero a largo plazo nos va a ayudar a mejorar mucho.

–¿No cree que pudo calar mentalmente en el equipo la presión de la necesidad económica del club, que requería la clasificación para la Champions?

–Por supuesto que sabemos eso. Estamos en el Sevilla Fútbol Club. El crecimiento y el esfuerzo del club se sabe, es algo que viene por sí mismo y hay que entenderlo. Y es una presión positiva y buena, aspiras a cosas importantes. De todo eso hay que aprender, salir reforzados y pensar en esos detalles que no salieron como los tenías planificados, para que la temporada que viene no nos los volvamos a encontrar. Han pasado muchas cosas interesantes para recordarlas a largo plazo. No queremos quedarnos con lo negativo, sino analizarlo para mejorarlo.

–¿No se puede abstraer el vestuario de esas urgencias económicas para rendir mejor?

–Eso lo sabemos nosotros. Y lo tenemos que mantener, aunque al final lo que a nosotros nos corresponde es el verde, el césped. Y a lo mejor no puedes garantizar para el año que viene, no sé, llegar a cuartos de Champions, pero también en positivo, ¿por qué nos vamos a conformar con los cuartos, por qué no podemos llegar a las semifinales… o a la final? Tanto para un lado como para otro. Hay un plan que construyen la directiva y el presidente, pero lo nuestro es responder en el verde, y con eso nos tenemos que ocupar.

–¿Y no influyó un poquito en la presión mental la buena temporada del Betis?

–No, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nuestra temporada es nuestra, las de los demás son de los demás. Nos hemos centrado en el Sevilla Fútbol Club.

–Fue la temporada de la vuelta de la afición al estadio, tras los dos años de pandemia, el reencuentro de la familia sevillista… ¿Hubo más runrún o aliento?

–No, el máximo apoyo, el máximo apoyo. La afición está siempre con nosotros, después te salen las cosas mejor o peor. Agradecemos el apoyo y queremos seguir con nuestra afición, que es un espectáculo y yendo siempre a por más.

–Sin embargo en las redes sociales, en las tertulias… ha habido mucho debate sobre el estilo de juego. ¿Eso les llega?

–Pero eso es como en los matrimonios, puedo yo ver algo más blanco y la otra parte lo ve gris, pero no pasa nada. Pero, al final, nosotros, como nuestra afición, queremos lo mejor para el Sevilla Fútbol Club, para eso estamos y en eso nos tenemos que centrar, en lo verde. Agradecemos todo el cariño y todo el apoyo de nuestra gente. ¿Que tenemos que mejorar? Por supuesto. Y entendemos siempre la crítica y la opinión de los nuestros. Pero lo que tenemos muy claro es que todos queremos lo mismo y vamos a ir a por ello.

–¿Cree que ha habido excesiva exigencia esta temporada?

–No, no, porque la crítica es bienvenida. Tenemos que convivir con ella. Nosotros también la hacemos, nos analizamos también, pero confiamos en nosotros y vamos convencidos de que vamos por el buen camino y vamos a seguir así.

–La crítica ha llegado a tal punto que se ha cuestionado o incluso sigue habiendo incertidumbre sobre la continuidad de Lopetegui tras esa clasificación histórica… Que Monchi se haya sentado con él a valorarlo todo…

–Eso también es una cosa que (risas)… Eso no es cosa nuestra. Nosotros nos centramos en lo verde. Otra vez respondo lo mismo, ¿no? (más risas) Al final tiene nuestro apoyo máximo, confiamos en él, ha logrado el objetivo de la Champions, y cuenta con una máxima confianza y creemos que va a seguir muchos años más. Igual que nosotros hacemos nuestra parte, también la ha hecho el míster. La dirección del club piensa en lo mejor del club y así vamos a seguir.

–¿Cómo ha sido el día a día en este contexto de problemas, debate, exigencia…?

–Por suerte hay un ambiente espectacular, trabajamos todos con el máximo esfuerzo. Están todos los profesionales pendientes de nosotros y por eso queremos también agradecerles a todos el esfuerzo del día a día. Estamos muy agradecidos a todos los profesionales que trabajan con nosotros. Al final de una temporada hay que analizar muchas cosas, también los fallos en un año tan largo, para que no vuelvan a pasar, mejorar.

–Reconoce que ha habido fallos, aunque no los concrete…

–Bueno, mis fallos en algunos partidos… Todos podemos mejorar, cada uno tiene la exigencia de dar más, haciendo todo lo posible para que la curva siga creciendo y no bajando. Y eso cada departamento del club lo tiene muy claro. Todos sentimos lo mismo, hay una máxima confianza en nosotros mismos, que es lo básico.

–Pero también ha habido ciertas disensiones, críticas públicas de algunos compañeros…

–Todo se puede mejorar y hay que escuchar a todos, unos tienen una opinión y otros, otra. Lo importante es que todos pensamos y trabajamos por mejorar, por entender lo que necesitamos. Y estoy convencido de que vamos a escuchar a todos y todo lo que venga para hacernos fuertes bienvenido sea.

–Se ha hablado bastante de la edad media de la plantilla, con futbolistas como Fernando, Jesús Navas, el Papu, usted mismo…

–Lo que sirve es el rendimiento, no el DNI. Lo importante es el rendimiento y da igual si tienes 18 años, 23 o 35… No importa ni el nombre ni la fecha de nacimiento. Esas discusiones son para los demás, lo importante es que sigamos sumando, y con eso nos quedamos.

–Monchi está ante una nueva revolución en la planificación. Diego Carlos se va al Aston Villa...

–Diego ha sido un jugador importantísimo, ha dado un rendimiento increíble y es un tío espectacular. Lo echaré mucho de menos pero le entiendo perfectamente. Quiero darle las gracias por estos tres años y desearle todo lo mejor en el futuro. Y felicito al club por otro gran traspaso, espectacular Monchi, el presidente y el vicepresidente.

–¿Cómo valora su rendimiento individual en la temporada?

–Muy interesante. Respecto a la anterior temporada he dado un paso adelante tanto dentro como fuera del campo. Ha habido mejores y peores momentos, pero ha sido muy importante y estoy agradecido por la confianza del equipo, del míster y de todos.

–Ha jugado 46 partidos, con siete goles y siete asistencias… Y ambién con críticas.

–Bueno, pero eso es normal, si los números hubieran sido 17 y 17 también habría habido críticas y habrían dicho por qué no han sido 25 y 25... Eso forma parte del fútbol. Me encanta escuchar la crítica, quiero seguir mejorando y lo más importante para mí es ayudar al equipo y todo lo bueno para el equipo será lo mejor para mí.

–Su familia, que es muy futbolera, escucha esas críticas…

–Claro que me llega eso, soy como un sevillano más, tengo muchísimos amigos sevilistas y son los primeros que me dicen cosas a mí (risas), es lo normal. Pero ellos saben cuánto siento el club, la afición y la ciudad y que hago lo mejor posible por el Sevilla. Y ni Iván (sic), ni Jesús, ni Fernando ni nada. Aquí estamos todos por el Sevilla y por eso tiramos, y no importa ni la edad ni el nombre, sólo el rendimiento y buscar lo mejor para el Sevilla.

–¿Se retirará aquí o buscará un retiro dorado en otro equipo?

–No, espero que me renueven el contrato por cinco años más (risas). No… Lo importante es estar hasta que yo vea que puedo aportar y ayudar al equipo. Estoy encantado y no pienso en otra cosa, ni en otros lugares ni nada. No me planteo ningún retiro, porque me encanta el fútbol y quiero jugar todo lo que pueda. Si eso será uno, dos, tres o cinco años ya veremos, siempre que me vea competitivo y capaz de ayudar, aquí estaré.