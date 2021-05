Rakitic: "He ido de menos a más y me da pena que acabe la temporada"

Ivan Rakitic fue uno de los fichajes estrella de Monchi, pero en los primeros meses el rendimiento del suizo-croata no fue el esperado. Luego mejoró y lo ha reconocido en una entrevista en Goal. “He ido de menos a más. Estoy muy contento con la forma en la que ha acabado la temporada, es muy buena, muy positiva. La verdad que me llena de fuerza y hasta diría que es una pena que acabe porque tengo ganas de seguir peleando y jugando, pero creo que ha sido muy positivo”, dijo Rakitic.

“Casi ganamos al Bayern, casi pasamos con el Dortmund, casi llegamos a la final de la Copa y casi peleamos hasta el final en LaLiga. Se nos ha castigado mucho. Por ejemplo en el último partido contra el Villarreal, hicimos los mejores 35 minutos de la temporada”, añadió el centrocampista, que recordó que "jugamos increíblemente bien y nos fuimos con un resultado que decías ¡Dios mío! El fútbol es muy duro. La verdad que nos pica mucho y queremos mejorar y aprovechar las oportunidades. Esta temporada estuvimos siempre ahí y nos faltó dar el último empujón para dar el golpe definitivo. No nos podemos permitir ni un minuto malo porque se castiga mucho. Tenemos que prepararlo para el año que viene".

Rakitic también tuvo palabras de elogio hacia Julen Lopetegui, un entrenador que lo ha marcado en una temporada especial. "Es un grandísimo trabajador. La manera que tiene de transmitir su idea y su preparación es increíble. Tiene un equipo técnico detrás que entiende su idea y su filosofía perfectamente. Es increíble la intensidad que tiene. Le estoy muy agradecido, es muy detallista. Trabaja muy duro y vive el fútbol 24 horas».

Por último, Rakitic recordó la figura de José Antonio Reyes, al que homenajea luciendo el dorsal 10 que fue propiedad del utrerano. "La verdad es que es increíble. Hablé con Munir para que me dejara el 11 como en mi primera etapa en el Sevilla, pero después me comentaron la posibilidad de llevar el 10 de José Antonio y es increíble. Hablo mucho con su hijo. Es un tío muy grande, estoy convencido de que me está apoyando, me está viendo y está muy contento y orgulloso de su amigo", concluye.