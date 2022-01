Rekik: "Sabíamos que no era fácil, el Valencia es un equipo duro"

El defensa del Sevilla Karim Rekik ha señalado que el equipo ha perdonado las ocasiones que ha tenido para ganar, sobre todo en el primer tiempo, ante un Valencia que siempre es complicado cuando actúa como local.

"Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. En el primer tiempo tuvimos ocasiones para marcar y en la segunda también. El Valencia es un equipo duro", ha indicado el defensa sevillista, que no se mostro disconforme con el empate. "Aquí siempre es un partido difícil, nos vamos con un punto a Sevilla y ya está. A pensar en el próximo partido".

Sobre las aspiraciones de pelear la Liga con el Real Madrid, Rekik prefiere centrarse en el corto plazo, siguiendo el mensaje de Julen Lopetegui. "Jugamos partido a partido, cada tres días, vamos pensando en el siguiente. Así vamos a ver a dónde llegamos", ha dicho el zaguero sevillista, que tampoco cree que mereciera castigo por la disputa del primer tiempo con Hugo Duro, que Soto Grado resolvió con falta del valencianista: "Creo que no, pero no he visto el vídeo. Creo que tocó el balón, él con la mano. El Var lo ha visto y dice que no. Ya está".