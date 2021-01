El delantero del Sevilla Atlético Iván Romero es la principal novedad en la lista de convocados ofrecida por Julen Lopetegui para el duelo que el Sevilla disputa este sábado (16:15 horas) en el Sánchez-Pizjuán, primera jornada de la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga. El joven atacante sustituye en la convocatoria a Carlos Fernández, a punto de definir su futuro rumbo a la Real Sociedad.

El propio Lopetegui, sin avanzar nada, dio a entender en su rueda de prensa previa al encuentro que las horas del de Castilleja de Guzmán estaban contadas en Nervión. "No tengo notificación de nada. Cuando lo haya ya me preguntáis, yo no me voy a adelantar a las circunstancias. Cuando lo haya lo comentare sin ningún problema", decía el de Asteasu, palabras que dejaban medianamente claro que el acuerdo para su marcha estaba cercano.

La marcha de Willian Jose al Wolverhampton, ya oficial, va a precipitar los acontecimientos y de momento Carlos Fernández ya no está entre los 23 convocados para este encuentro.

Tampoco está, como es normal, Diego Carlos por su positivo en Covid-19 y por lesión siguen fuera Escudero y Óscar Rodríguez, así como Vaclík, que, según el entrenador, aún no tiene el alta.

📋 El canterano Iván Romero, principal novedad en una lista de 23 para el #SevillaFCCadiz de esta tarde. ⚪️🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 23, 2021

Los convocados para el partido ante el Cádiz son Bono, Javi Díaz, Alfonso, Jesús Navas, Aleix Vidal, Gnagnon, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Acuña, Fernando, Gudelj, Óliver Torres, Joan Jordán, Rakitic, Franco Vázquez, Suso, Idrissi, Ocampos, Munir, De Jong, En-Nesyri e Iván Romero.