Rubiales se niega a pedirles disculpas al Sevilla, Villarreal y Valencia

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no quiso disculparse en la madrugada de este martes de los whatssaps en los que apuntaba que el Villarreal, el Sevilla y el Valencia eran los equipos que peor le caen del balompié español. En una entrevista mantenida en Tiempo de Juego de la Cadena Cope, Rubiales acudió a la rivalidad que mantenía en sus tiempos de futbolista tanto en el Levante como en otros equipos para justificar esa animadversión y desechó incluso la posibilidad que le ofrecía el periodista, Juanma Castaño, de pedir disculpas a los tres equipos y al Atlético de Madrid, al que también había denominado "el Patético".

Preguntado por las frases que salieron a la luz en El Confidencial, Rubiales dio sus explicaciones y huyó en todo momento de cualquier tipo de disculpas: "Creo que lo es privado es privado, es una conversación con mi padre. Yo soy presidente de la Federación Española de Fútbol, pero soy también un ex futbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, pero que esa tremenda rivalidad sigue estando. Pero igual que está en cualquier otro jugador que ha estado en el Madrid, en el Barça, etcétera".

Después de esa pequeña explicación del origen de la rivalidad, Rubiales apelaba a que no por eso le va a influir en su labor como presidente de la Federación Española. "De ahí a pensar que esa rivalidad deportiva o un chascarrillo de familia puede ir a más es de malpensados".

Rubiales condujo después la entrevista hacia las rivalidades entre los diferentes aficionados y le comentó a Castaño que él es sportinguista y tendrá amigos del Oviedo con ese pique sano. "Nosotros tenemos un grupo importante en la Federación en donde los del Madrid le dicen a los del Atlético patéticos, los del Atlético le dicen a los del Madrid siervos, yo le digo a Pablo (trabajador de la Federación Española) que es un choto camuflado porque es muy valencianista, él me dice a mí que soy un sapo porque es lo que nos dicen en Valencia. Tengo muchos amigos valencianistas que son los primeros que me han escrito. Que de esto se haga un asunto es lamentable, ojalá en el futuro otras personas que vean invadidas su intimidad como lo he visto yo se encuentren una solución".

El máximo cargo de la Federación aclaró que no había hablado con los presidentes de los clubes que firmaron el comunicado censurando sus opiniones en los whattsaps, Sevilla, Villarreal y Valencia. "No he hablado, lo haré cuando me encuentre con ellos, porque ellos me han criticado también a mí y han dicho cosas tremendas. Porque eso es fútbol y yo soy un aficionado al fútbol. Si quieren un tecnócrata que no sienta sus colores, yo no soy así. Soy muy del Levante, que por cierto ha descendido siendo yo presidente. Y por cierto el Valencia ha jugado dos finales y ha ganado una de Copa, que el Sevilla y el Villarreal han estado en puestos europeos siempre. Aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos, con los equipos que le puedan caer 10 y con los que le caigan 8".

Le insiste Castaño en la entrevista en que si no sería más fácil pedir disculpas por los mensajes y ya está, pero Rubiales no da su brazo a torcer ni siquiera cuando se acude a la obligación de su cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol. "Es que yo soy aficionado al fútbol también", insiste Rubiales para negarse y agrega que "uno de los presidentes sigue en contacto conmigo y me dijo que era una tontería. La información sale el mismo día que hay una asamblea de la Liga. Tebas está detrás y llama a todos los sitios donde voy para que intenten machacarme".